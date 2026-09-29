عملوه ساندوتش.. حسام غالي يتحدث عن مصير حسام حسن وهجوم الجميع عليه

علق حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، ومحمد الشناوي، قائد المنتخب وحارس مرمى الأهلي، بعد التصريحات الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا.

وقال حسام غالي في تصريحات تلفزيونية إن حسام حسن أخطأ في استخدام كلمة «منتهي» عند حديثه عن محمد الشناوي، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن المدير الفني قصد الإساءة إلى حارس الأهلي، وإنما لم يوفق في اختيار الألفاظ.

وأضاف: «حسام حسن أخطأ في استخدام كلمة منتهي عند حديثه عن محمد الشناوي، لكنني متأكد أنه لم يقصد الإساءة، وإنما لم يوفَّق في اختيار الألفاظ».

وتطرق حسام غالي إلى ردود الفعل على تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: «الجميع صفّى حساباته الشخصية مع حسام حسن، كل من كان يكتم ما بداخله خرج الآن لمهاجمته وعاوزين يخلصو عليه، عملوه ساندوتش».

كما تحدث عن مستقبل حسام حسن مع المنتخب، قائلًا: «حسام حسن مع أي إخفاق هيرحل، لأنه واضح إنه غير مرغوب فيه، والكل نسي إنجاز كأس العالم وإنه السبب في عودة شغف المصريين للمنتخب».

ويستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمواجهة جنوب السودان في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتُذاع مباراة مصر وجنوب السودان عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم 2027.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.