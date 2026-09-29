محمد مهدي: جنوب السودان منافس في المتناول.. وتصريحات حسام حسن عن الشناوي لا تليق

أكد محمد مهدي، الناقد الرياضي، أن منتخب جنوب السودان يعد منافسًا في المتناول بالنسبة لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن المباراة تبدو سهلة على الورق، وأن أي تشكيل من لاعبي المنتخب قادر على تحقيق الفوز وحسم اللقاء.

وقال مهدي، خلال حواره مع الإعلامي محمد طارق أضا، عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الفوارق بين المنتخبين تصب في صالح منتخب مصر، مؤكدًا أن اللقاء لا يمثل اختبارًا صعبًا للمنتخب.

وتطرق مهدي إلى تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن تلك التصريحات لا تليق.

وأضاف مهدي أن تصريحات حسام حسن خلال حديثه اليوم، لم تنف ما سبق أن ذكره المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي السابق بشأن الشناوي، مؤكدًا أن موقف المدير الفني من الحارس لا يزال بحاجة إلى توضيح.