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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بمدن أسوان

إسعاف
إسعاف
محمد عبد الفتاح

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادثي تصادم منفصلين بأسوان ، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقع الحادث الأول نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

حادث 

وفي الحادث الثاني، اصطدمت سيارة ربع نقل بسور بمنطقة السلسلة التابعة لمدينة كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج، 

فيما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطار بانقلاب تروسيكل بمنطقة بنبان، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى دراو لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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