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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي في ندوة «المرأة وأثرها على الحضارة»

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي
نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي

يستضيف نادي ليونز جاردن سيتي، برئاسة الدكتورة عواطف سراج الدين، ندوة بعنوان «المرأة وأثرها على الحضارة»، يحاضر فيها الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات والباحث في الحضارة المصرية، وذلك غدا الأربعاء في السابعة مساءً بالزمالك.

وتتناول الندوة الدور المحوري للمرأة في صناعة الحضارة، بدءًا من مكانتها في مصر القديمة، حيث كانت شريكة في الحكم والعلم والدين والحياة العامة، وصولًا إلى أثرها في بناء المجتمعات عبر العصور. 

ويُنتظر أن يقدّم المحاضر قراءة تجمع بين الشواهد التاريخية والأثرية والرؤية الإنسانية.

ويُعد الدكتور وسيم السيسي من أبرز الأصوات المصرية في تبسيط التاريخ المصري القديم وتقريبه من الجمهور العام، بأسلوب حواري يربط الماضي بأسئلة الحاضر، وله حضور واسع في المحاضرات والندوات واللقاءات الإعلامية، وإسهامات في التأليف والبحث في علم المصريات، ويؤكد في طرحه أن الحضارة المصرية القديمة أعلت من شأن المرأة وقيمة العلم والعمل والأخلاق

وتترأس الدكتورة عواطف سراج الدين، نادي ليونز جاردن سيتي، أحد أندية «الليونز» التي تعمل ضمن حركة عالمية للخدمة المجتمعية، وشعارها «نحن نخدم»، وتحرص برئاستها على الجمع بين العمل الخدمي والأنشطة الثقافية والفكرية التي تفتح مساحات للحوار مع نخبة من المفكرين والباحثين.

نادي ليونز جاردن سيتي عواطف سراج الدين وسيم السيسي

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