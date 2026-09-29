على قلب رجل واحد.. أحمد شوبير يدعم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم لمنتخب مصر، قبل مواجهة جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لمنتخب مصر، وعلق عليها قائلًا: «على قلب رجل واحد..من أجل منتخب بلدنا».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام جنوب السودان، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتذاع مباراة مصر وجنوب السودان عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم 2027.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.