بالتزامن مع انتصارات أكتوبر.. انطلاق معرض الشلاتين الأول لكتاب الطفل الأحد المقبل

تستعد مدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر لانطلاق معرض الشلاتين الأول لكتاب الطفل، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر 2026، في إطار احتفالات الدولة بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، وترسيخًا للهوية الوطنية وتعزيزًا لروح الانتماء.

ويقام المعرض برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء.

إتاحة الفعاليات الثقافية والمعرفية للأطفال في حلايب وشلاتين

ويأتي تنظيم المعرض في إطار الاهتمام بإتاحة الفعاليات الثقافية والمعرفية للأطفال في حلايب وشلاتين، وتعزيز ارتباط النشء بالكتاب والقراءة، إلى جانب ترسيخ قيم الهوية الوطنية والانتماء، خاصة في ظل الخصوصية الجغرافية والثقافية للمنطقة.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الوطنية المصرية، تشمل الهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، والمركز القومي للترجمة، ومكتبة مصر العامة، وجامعة القاهرة، ودار الهلال، ودار المعارف، ومؤسسة الأهرام، ومؤسسة أخبار اليوم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وتتواصل خلال الأيام المقبلة الاستعدادات لانطلاق المعرض، مع الإعلان تباعًا عن تفاصيل البرنامج والفعاليات والأنشطة الموجهة للأطفال، وصولًا إلى يوم الافتتاح في الرابع من أكتوبر.