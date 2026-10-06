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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف Honor X5ds يكسر القواعد بشاشة خلفية وبطارية عملاقة

هاتف Honor X5ds
هاتف Honor X5ds
احمد الشريف

كشفت أحدث التقارير التقنية عن استعداد شركة "هونر" لإطلاق هاتفها الجديد "Honor X5ds"، والذي يأتي بمواصفات غير مألوفة لينافس بقوة داخل الفئة الاقتصادية، موفرًا خيارات مبتكرة للمشترين بميزانية محدودة.

شاشة خلفية تغير شكل الاستخدام

وبحسب التسريبات المتداولة، قررت الشركة إضافة لمسة تصميمية غير معتادة في الهواتف الرخيصة، وهي تزويد الجهاز بشاشة ثانوية صغيرة في ظهر الهاتف بجوار الكاميرات. 

تعتبر هذه الشاشة الخلفية إضافة عملية جدًا؛ فهي تتيح للمستخدم رؤية الإشعارات السريعة، أو معرفة الوقت بلمحة بسيطة. 

كما يمكن استخدامها كمرآة صغيرة لالتقاط صور "سيلفي" واضحة باستخدام الكاميرا الخلفية الأساسية، دون الحاجة لفتح أو إضاءة الشاشة الرئيسية.

بطارية جبارة لا تفصل بسهولة

ولم تكتفِ هونر بالتصميم المختلف، بل زودت هاتف "Honor X5ds" ببطارية ضخمة مصممة خصيصًا لتتحمل الاستخدام الشاق.

يعني هذا ببساطة أنك تستطيع الاعتماد على الهاتف ليصمد معك لأكثر من يوم كامل من تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات متواصلة. 

وبذلك تودع مشكلة نفاد الشحن المفاجئ والبحث المستمر عن شاحن أثناء وجودك خارج المنزل لفترات طويلة.

إمكانيات مذهلة بسعر في المتناول

وتستهدف الشركة بهذا الإصدار شريحة المشترين الذين يبحثون عن هاتف عملي وشكل جذاب، دون دفع مبالغ طائلة. 

فالهاتف يجمع بين العقل الإلكتروني (المعالج) الذي يضمن تشغيل التطبيقات الأساسية بسلاسة تامة، وبين التصميم العصري الذي نراه عادة في الهواتف الغالية، ليكون صفقة رابحة لمن يرغب في التجديد بميزانية بسيطة.

منافسة شرسة في الأسواق

وتمثل هذه الخطوة تحديًا كبيرًا للشركات المنافسة، فتقديم موبايل يحمل ميزات استثنائية كالشاشة المزدوجة والبطارية العملاقة، مع الحفاظ على سعر رخيص واقتصادي، سيجعل من هذا الهاتف خيارًا مغريًا يصعب تجاهله عند التفكير في شراء جهاز جديد يلبي كافة الاحتياجات اليومية بكفاءة.

Honor X5ds Honor هونر سيلفي كاميرات الهواتف الرخيصة

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