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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات هاتف Pixel 12 Pro Fold تكشف عن قفزة هائلة في دقة الشاشة

هاتف Pixel 12 Pro Fold
هاتف Pixel 12 Pro Fold
لمياء الياسين

كشفت التسريبات عن أربعة طرازات غير محددة لسلسلة هواتف Google Pixel 12 القادمة، مع رصد تغييرات في دقة الشاشات تشمل إصدارات بكسل العادية وإصدار برو فولد القابل للطي. في حين شهدت الطرازات التقليدية تعديلات طفيفة في الأبعاد العمودية، حصل هاتف Pixel 12 Pro Fold على ترقية بارزة تزيد من عدد بكسلات الشاشة الداخلية.
 

هواتف Google Pixel 12
 

ينصب التركيز الأكبر في الجيل القادم من هواتف جوجل على جهازها القابل للطي؛ حيث تشير التسريبات إلى أن شاشة Pixel 12 Pro Fold الداخلية ستأتي بدقة تبلغ 2296 × 2404 بكسل، مقارنة بـ 2076 × 2152 بكسل في إصدار Pixel 11 Pro Fold الحالي. ويمثل هذا التحديث زيادة في عدد البكسلات تتراوح بين 10% و24%  مما يعزز كثافة البكسلات ويمنح النصوص والصور وضوحًا فائقًا، وهو ما يشكل ميزة نوعية عند تشغيل تطبيقات متعددة عبر خاصية تقسيم الشاشة.

 هواتف Google Pixel 12

ورغم هذه الترقية، تحافظ جوجل على أبعاد الشاشة شبه المربعة، مما يعكس رغبتها في صقل وتطوير تصميمها الحالي بدلاً من اللجوء إلى الأبعاد الأكثر استطالة التي يعتمدها بعض المنافسين في السوق.

على الجانب الآخر مع اقتراب الكشف عن الهواتف الجديدة، تتوجه الأنظار نحو مقارنة شاملة بين هاتف جوجل وإصدار موتورولا المنافس، لتغطية الجوانب التالية:

  • المواصفات والأداء: قوة المعالجة وسلاسة واجهة المستخدم.
  • منظومة الكاميرات: جودة التصوير والعدسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  • البطارية والشحن: سعة البطارية المتاحة وسرعة الشحن اليومي.
  • السعر والقيمة: التكلفة المتوقعة مقابل الميزات المقدمة.

حتى الآن، لم تكشف القوائم المسربة عن تفاصيل إضافية تتعلق بدقة الشاشة الخارجية، أو سعة البطارية، أو مواصفات شريحة Tensor الجديدة. ومن المتوقع أن تعلن جوجل رسميًا عن سلسلة Pixel 12 في أغسطس 2027. وكما هو معتاد مع البيانات الأولية، تظل هذه الأرقام قابلة للتغيير حتى موعد الإطلاق الرسمي، لكنها تؤكد أن الشاشة هي المحرك الأساسي للتطوير في هاتف جوجل القابل للطي القادم.

دقة الشاشات هواتف جوجل أبعاد الشاشة سرعة الشحن دقة الشاشة سلسلة Pixel 12 هاتف جوجل القابل للطي

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