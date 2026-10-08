هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

ستطلق شركة آبل الجيل الثاني من هاتف آيفون إير هذا العام، على الرغم من التقارير التي تفيد بتأجيله حتى عام 2027، وفقًا لما ذكره المسرب المعروف باسم Fixed Focus Digital على موقع ويبو .

طرازات iPhone 18 Pro

يؤكد المسرب مجددًا على ادعاء مماثل قدمه في أواخر العام الماضي ، ويقول إن التعليقات الواردة من خط الإنتاج لا تزال تشير إلى أن هاتف iPhone Air 2 سيتم إطلاقه في الخريف - على الأرجح جنبًا إلى جنب مع طرازات iPhone 18 Pro وهاتف iPhone القابل للطي الذي يشاع عنه.

قال المسرب إن جهاز الجيل الثاني سيحتوي على "تغييرات طفيفة للغاية"، مما يجعله "في الأساس ترقية روتينية".

تتناقض هذه الشائعة مع تقرير نشرته صحيفة "ذا إنفورميشن" في نوفمبر الماضي ، والذي ذكر أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق الجيل الجديد من هاتف آيفون آير حتى عام 2027 نتيجة ضعف المبيعات. وأشار تقرير ثانٍ من المصدر نفسه إلى أن آبل ستستغل فترة التأجيل للعمل على إعادة تصميم الجهاز، والتي قد تشمل كاميرا خلفية ثانية ، بالإضافة إلى وزن أخف، ونظام تبريد بتقنية غرفة البخار، وبطارية ذات سعة أكبر.

طرازات iPhone 18 Pro

هاتف آيفون إير 2



الجدير بالذكر أن مارك جورمان من بلومبيرج ردّ على هذه التقارير بعد وقت قصير من نشرها، مدعياً ​​أن مصادره أشارت إلى أن هاتف آيفون إير 2 لم يتأخر في الواقع، لأنه لم يكن مُقرراً إطلاقه في عام 2026 وقال "إن تسمية آبل للجهاز باسم آيفون إير بدلاً من آيفون 17 إير تشير إلى أنها لا ترغب في ربط المنتج بجدول إصدارات سنوي".

يعتقد جورمان أن جهاز آيفون Air المُحدّث قد يُطرح في ربيع عام 2027 بالتزامن مع هاتفي آيفون 18 وآيفون 18e، وذلك ضمن استراتيجية الإطلاق المُجزأة الجديدة لشركة آبل. كما أفادت التسريبات إلى أن التركيز الرئيسي في جهاز Air الثاني سينصبّ على استخدام شريحة بتقنية 2 نانومتر لتحسين عمر البطارية، بدلاً من إدخال تغييرات هيكلية جذرية.