قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف مفاجآت في حسابات معتمد جمال للقمة.. الدباغ كلمة السر
سوريا تدرس تقديم دعم عسكري للسعودية في مواجهة الحوثيين
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية
هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية
لمياء الياسين

ستطلق شركة آبل الجيل الثاني من هاتف آيفون إير هذا العام، على الرغم من التقارير التي تفيد بتأجيله حتى عام 2027، وفقًا لما ذكره المسرب المعروف باسم Fixed Focus Digital على موقع ويبو .

طرازات iPhone 18 Pro

يؤكد المسرب مجددًا على ادعاء مماثل قدمه في أواخر العام الماضي ، ويقول إن التعليقات الواردة من خط الإنتاج لا تزال تشير إلى أن هاتف iPhone Air 2 سيتم إطلاقه في الخريف - على الأرجح جنبًا إلى جنب مع طرازات iPhone 18 Pro وهاتف iPhone القابل للطي الذي يشاع عنه.

قال المسرب إن جهاز الجيل الثاني سيحتوي على "تغييرات طفيفة للغاية"، مما يجعله "في الأساس ترقية روتينية".

تتناقض هذه الشائعة مع تقرير نشرته صحيفة "ذا إنفورميشن" في نوفمبر الماضي ، والذي ذكر أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق الجيل الجديد من هاتف آيفون آير حتى عام 2027 نتيجة ضعف المبيعات. وأشار تقرير ثانٍ من المصدر نفسه إلى أن آبل ستستغل فترة التأجيل للعمل على إعادة تصميم الجهاز، والتي قد تشمل كاميرا خلفية ثانية ، بالإضافة إلى وزن أخف، ونظام تبريد بتقنية غرفة البخار، وبطارية ذات سعة أكبر.

طرازات iPhone 18 Pro

هاتف آيفون إير 2 
 

الجدير بالذكر أن مارك جورمان من بلومبيرج ردّ على هذه التقارير بعد وقت قصير من نشرها، مدعياً ​​أن مصادره أشارت إلى أن هاتف آيفون إير 2 لم يتأخر في الواقع، لأنه لم يكن مُقرراً إطلاقه في عام 2026 وقال  "إن تسمية آبل للجهاز باسم آيفون إير بدلاً من آيفون 17 إير تشير إلى أنها لا ترغب في ربط المنتج بجدول إصدارات سنوي".

يعتقد جورمان أن جهاز آيفون Air المُحدّث قد يُطرح في ربيع عام 2027 بالتزامن مع هاتفي آيفون 18 وآيفون 18e، وذلك ضمن استراتيجية الإطلاق المُجزأة الجديدة لشركة آبل. كما أفادت التسريبات إلى أن التركيز الرئيسي في جهاز Air الثاني سينصبّ على استخدام شريحة بتقنية 2 نانومتر لتحسين عمر البطارية، بدلاً من إدخال تغييرات هيكلية جذرية.

هاتف آيفون هاتف iPhone القابل للطي iPhone 18 Pro هاتف آيفون إير شركة آبل آيفون إير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

ترشيحاتنا

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف Oppo K14 Plus 5G

رسميًا.. أوبو تطلق وحش الفئة المتوسطة Oppo K14 Plus 5G ببطارية ضخمة ومعالج قوي

تحديث جديد من مايكروسوفت

مايكروسوفت تتيح الاتصال بجهازك الكمبيوتر الخاص عن بُعد بخطوات بسيطة

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد