قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مسامحاكي يا سحر .. سيدة تلقي بنفسها من شباك منزلها ببورسعيد بعد تعرضها للابتزاز
بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا
مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته
بعلم مصر والجلباب البلدي.. ممر شرفي لتكريم عامل في قنا بعد بلوغة سن المعاش
نجوم على الجبهة.. ذكريات فنانين خاضوا ملحمة العبور في أكتوبر 1973
التحالف يعلن تدمير منصة ومخزن للصواريخ الباليستية في اليمن
ماذا نقول في أذكار النوم؟.. أذكار وأدعية نبوية تحصن المسلم قبل النوم
هل تنجح الشراكات الأفريقية في تحويل موارد القارة إلى فرص تنموية؟.. برلماني يجيب
لحظات لهو تحولت لمأساة.. ترعة جرجا تبتلع صغيرا في سوهاج
الداخلية السعودية تحذر من نشر معلومات اعتراض الصواريخ والمسيرات
تحول لكوم تراب.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة انهيار عقار في كفر الشيخ
تقرير سري لـ«CIA»: إسرائيل على حافة الانهيار.. وشرارة واحدة قد تشعل حرباً أهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل ومستقبل المبرمجين.. هل تقتل الشركة الأمريكية الابتكار بأنظمتها المغلقة؟

أبل
أبل
احمد الشريف

كشف تقرير تقني حديث عن استراتيجية جديدة تتبعها شركة "أبل"، والتي قد تنهي تمامًا عصر المبرمجين المستقلين وتطور التطبيقات الحرة.

نهاية عصر الحرية الرقمية

وبحسب تقرير نشره موقع "ستراتيكيري" المتخصص في تحليلات التكنولوجيا، تتجه أبل لإغلاق أنظمتها بشكل غير مسبوق. 

ففي الماضي، كان يمكن لأي مبرمج أو هاوي تكنولوجيا تعديل البرامج وابتكار أدوات جديدة بسهولة. 

لكن الشركة تفرض الآن قيودًا صارمة تجعل من شبه المستحيل على المطورين المستقلين الوصول إلى قلب أنظمة التشغيل. 

يجعل هذا التحول الأجهزة مغلقة تمامًا مثل الصناديق السوداء التي لا يسمح لأحد بفتحها أو استكشافها.

أسوار أمنية تمنع الابتكار

وتبرر الشركة هذه الإجراءات برغبتها في حماية خصوصية المستخدمين من الاختراق. 

ولتحقيق ذلك، بدأت في بناء "أسوار حماية رقمية"؛ وهي أنظمة أمنية معقدة تمنع أي برنامج خارجي من التفاعل مع ملفات الهاتف الأساسية. 

ورغم أن هذا يحمي الناس من الفيروسات، إلا أنه يمنع أيضًا المبتكرين الشبان من تصميم برامج مفيدة قد تحسن أداء الأجهزة وتضيف لها ميزات جديدة.

سيطرة كاملة على الذكاء الاصطناعي

ويمتد هذا التقييد الصارم إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تطلقها أبل. 

فالشركة تصر على معالجة كل البيانات داخل شريحة الهاتف نفسها، دون السماح لأدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية بالتدخل. 

يعني هذا الانغلاق أن أبل وحدها هي من ستقرر شكل المستقبل الرقمي.

فالمطور المستقل لن يتمكن من ربط برامجه الذكية بهواتف آيفون، لأنه ببساطة لا يمتلك المفاتيح السرية التي تحتكرها الشركة.

مستقبل غامض للمطورين

وأوضح التقرير أن هذه السياسة الصارمة قد تدفع المبدعين للهروب إلى أنظمة أخرى أكثر مرونة. 

فالمستقبل الذي ترسمه أبل يبدو خاليًا من المبرمجين الإيجابيين؛ وهم الأشخاص الذين يعشقون تفكيك الأجهزة وتطويرها. 

وفي النهاية، قد يخسر المستخدم العادي فرصة الاستمتاع ببرامج مبتكرة ومختلفة. فالشركات الكبرى أصبحت تفضل السيطرة الكاملة على كل تفصيلة، بدلاً من ترك مساحة حرة للمواهب الشابة لتقديم أفكار جديدة.

أبل التطبيقات التطبيقات الحرة الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

ارشيفية

بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يقترب من التربع على عرش تاريخ طرابزون.. وتريزيجيه ثالثًا

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

مكتب الأزهر لدعم الابتكار يواصل حضوره وفعالياته

بمشاركة 100 طالب.. مكتب الأزهر لدعم الابتكار يواصل حضوره وفعالياته ببانوراما أكتوبر

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها لها ميراث؟.. حكم أخذ الثمار الساقطة على الأرض.. وحكم طلب الصنايعي مبلغا أكبر بعد انتهاء العمل

حكم أخذ الثمار الساقطة على الأرض

حكم أخذ الثمار الساقطة على الأرض من أشجار مملوكة للغير.. الإفتاء توضح

بالصور

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد