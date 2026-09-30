أبل تسد ثغرة خطيرة في iOS 26.. تحديث مهم لمن لا يريدون الترقية إلى iOS 27

أطلقت شركة أبل تحديثًا أمنيًا فرعيًا طارئًا يحمل رقم iOS 26.7.1، يعد مخصص للمستخدمين الذين يفضلون عدم الترقية حاليًا إلى نظام iOS 27 والذي صَدَر مؤخرًا في سبتمبر

يهدف هذا التحديث إلى القيام بسد ثغرة أمنية خطيرة في الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل، فلم تُسجل الشركة لأي إصابات أو ثغرات مشابهة وذلك في الإصدارات الأحدث مثل iOS 27.0.1 أو macOS 27.0.1.

تحديث iPadOS 26.7.1

إلى جانب هواتف آيفون المتوافقة، وفرت أبل لتحديث iPadOS 26.7.1 لأجهزة آيباد القديمة التي توقف دعمها ولا يمكنها القيام بالانتقال إلى النظام الجديد، وذلك مثل جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث)، وجهاز iPad Pro ومقاس 11 بوصة (الجيل الأول)، بالإضافة إلى أجهزة iPad Air (الجيل الثالث) وiPad (الجيل الثامن) وiPad mini (الجيل الخامس). فيما لم يقتصر الأمر على الأجهزة المحمولة فقط، بل قد شملت الإصلاحات أجهزة ماك عبر إطلاق تحديثي macOS Tahoe 26.7.1 وmacOS Sequoia 15.8.1 لمعالجة الثغرة نفسها.

ومن جانبها قد أصدرت أبل بالتزامن تحديث iOS 27.0.1 للمنتقلين للنظام الجديد، لكنه ركّز على حل العديد من المشكلات البرمجية والتي قد شملت إصلاح توقف استجابة شاشة اللمس، ومعالجة تشوهات الألوان عند التقريب الرقمي، والقيام بحل مشكلة إعادة التشغيل المفاجئ لهواتف iPhone 18 Pro عند فشل ميزة Face ID.

طريقة تثبيت التحديث للأجهزة القديمة:



يمكن للمستخدمين تنزيل التحديث يدويًا لحماية أجهزتهم باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى تطبيق الإعدادات (Settings) في الآيفون أو الآيباد.

2. الانتقال إلى قسم عام (General).

3. الضغط على تحديث البرامج (Software Update)، حيث يظهر خيار التنزيل بشكل منفصل تمامًا عن خيار الترقية الكاملة إلى النظام الجديد.

