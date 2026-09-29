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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للشاحن.. Honor تفاجئ أسواق الهواتف بـ Magic9 ببطارية 8000 مللي أمبير

مواصفات هاتف Honor Magic9
مواصفات هاتف Honor Magic9
لمياء الياسين

في خطوة تعيد رسم معايير صناعة الهواتف الذكية، كشفت من جانبها  شركة Honor رسميًا في الصين عن أحدث ابتكاراتها الرائدة، وهما هاتفا Magic9 والنسخة الاستثنائية الغريبة Magic9 Super Edition. 

وقد حملت الشركة  مفاجآت غير مسبوقة، فقد ركزت بشكل أساسي على مضاعفتها لسعة البطاريات وتطوير أنظمة تبريد نشطة متطورة.


أما عن  مواصفات هاتف Honor Magic9 فهو يأتي بشاشة متطورة من نوع OLED بحجم 6.37 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز. ورغم أبعاده المدمجة، نجحت الشركة في تزويده ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط. 

على الجانب الآخر يعتمد هاتف Honor Magic9 على المعالج القوي Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.

  مواصفات هاتف Honor Magic9 

  مواصفات هاتف Honor Magic9 

يأتي الهاتف أيضا بشاشة أكبر مقاس 6.81 بوصة، وبطارية هائلة وغير مسبوقة في هذه الفئة بسعة 11,000 مللي أمبير تعتمد على تقنية السيليكون والكربون أما عن حجمه فيأتي الهاتف بهيكل نحيف لم يتجاوز 8.1 ملم بوزن 227 جرامًا فقط.
ومن جانبها عززت شركة "هونر" طراز "Super Edition" لضمان استقرار الأداء ومنع ارتفاع الحرارة مع بنظام تبريد نشط مبتكر يتضمن كلا من مروحة داخلية تدور بسرعة تصل إلى 30 ألف دورة في الدقيقة لتبديد الحرارة بفاعلية.


وفيما يخص مزايا التصوير فيمتلك كلا الهاتفين لكاميرا رئيسية بدقة تفوق 200 ميجابكسل مدعومة بشريحة الذكاء الاصطناعي الفائقة Honor H1 لمعالجة الصور بدقة استثنائية.
 

ومن جانبها قد طرحت الشركة الهاتفين رسميًا في الصين ويبدأ سعر Magic9 من 5000 يوان، بينما يبدأ إصدار Super Edition من 4500 يوان، وسط ترقب عالمي لمعرفة مواعيد إطلاق السلسلة في الأسواق

الهواتف الذكية شركة Honor مواصفات هاتف Honor Magic9 الشحن السلكي السريع بطارية ضخمة ارتفاع الحرارة

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