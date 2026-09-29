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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسمياً .. هاتف أونر Magic 9 Pro Max ينطلق بتصميم سينمائي وبطارية عملاقة

أونر Magic 9 Pro Max
أونر Magic 9 Pro Max
احمد الشريف

أطلقت شركة «أونر» رسمياً في الصين هاتفها الرائد الجديد «Magic 9 Pro Max» بمواصفات ثورية. 

ويجمع الهاتف بين تكنولوجيا السينما العالمية و بطارية عملاقة تجعله منافساً شرساً في سوق الهواتف الذكية.

تصميم سينمائي ثوري مستوحى من هوليوود

كشفت أونر عن الهاتف الجديد في الصين، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع The Verge التقني المتخصص. 

واستوحت الشركة شكل جزيرة الكاميرات الخلفية من تصميم "البرج الثلاثي" لكاميرات آري السينمائية الشهيرة.

وتعاونت أونر مع خبراء شركة آري لتطوير ألوان سينمائية تمنح الفيديوهات طابع أفلام هوليوود. 

كما يحمل الهاتف كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل للعدسة الرئيسية وعدسة التقريب البصري فائقة الوضوح.

وزودت الكاميرا الرئيسية بنظام تثبيت ميكانيكي متطور يشبه الحامل ثلاثي المحاور لمنع اهتزاز الفيديو. 

وتكتمل المنظومة بعدسة ثالثة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط المشاهد الطبيعية والمجموعات الكبيرة.

بطارية ضخمة ومعالج رائد فائق السرعة

أتاحت المساحة الأكبر للكاميرات تزويد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8800 مللي أمبير تدوم طويلاً. 

وتضمن هذه السعة الكبيرة للمستخدمين ساعات طويلة من التصوير والألعاب دون قلق من نفاد الشحن.

ويعمل الهاتف بأحدث معالجات كوالكوم "سنابدراجون 8 إيليت إكستريم"، لتقديم سرعة قياسية في تصفح التطبيقات. 

كما تأتي الشاشة بمقاس 6.8 بوصة وتصل لسطوع قياسي يبلغ 10 آلاف شمعة.

ويتيح هذا السطوع الخارق مشاهدة واضحة ومريحة للعين حتى تحت أشعة الشمس الصيفية الحارقة.

موعد الإطلاق العالمي لهاتف أونر الجديد

أكدت شركة أونر استعدادها لطرح الهاتف الجديد في الأسواق الدولية خلال الفترة القادمة. 

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن الموعد الدقيق لبدء بيعه خارج حدود السوق الصينية.

وتترقب الأسواق العالمية وصول هذا الهاتف لمنافسة أحدث أجهزة أبل وسامسونج في جودة التصوير.

أونر Magic 9 Pro Max تكنولوجيا بطارية عملاقة معالجات كوالكوم شركة أونر

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