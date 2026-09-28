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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | تطبيقات تفشي معلومات شخصية عن المستخدمين.. وتسريبات هاتف Xiaomi 18 المرتقب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

هل بياناتك في خطر؟.. تطبيقات تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت| ما القصة؟

 تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت فما القصة؟لمياء الياسين

كشفت دراسة أمنية جديدة أجرتها شركة الأمن السيبراني UpGuard أن آلاف قواعد البيانات التي تستضيفها منصة التطوير Supabase تعرض المعلومات الحساسة للأشخاص على الإنترنت العام.

أخبرت شركة UpGuard موقع TechCrunch أنها عثرت على حوالي 16000 قاعدة بيانات تم فيها الكشف عن درجة معينة من البيانات الشخصية أثناء استضافتها بواسطة Supabase، والتي تسمح لمطوري الويب والتطبيقات بتخزين قواعد البيانات الخاصة بهم وتشغيلها.

سرعة جبارة وأداء لا يُوقف.. تعرف على عملاق هونر الجديد Honor Magic 9 Pro Max

تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 9 في 28 سبتمبر في الصين. وقبل الإطلاق، ظهر الطراز الأفضل في السلسلة، Honor Magic 9 Pro Max، في قائمة اختبارات الأداء، كاشفًا عن نتيجته على منصة AnTuTu. إليك أهم مواصفات الهاتف 

الأداء الخارق (المعالج): يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الجديد كلياً Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المصنوع بتقنية 2 نانومتر المتطورة جداً. هذا المعالج يمنح الهاتف سرعة جبارة وقدرة هائلة على تشغيل أثقل الألعاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟

يواصل تطبيق المراسلة الفوري الأشهر عالميًا، واتساب، المملوك لشركة ميتا، ثورته التحديثية لتعميق دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بنية التطبيق الأساسية. وفي هذا السياق، كشفت التقارير التقنية الصادرة عن موقع WABetaInfo المتخصص، أن المنصة تختبر حاليًا شريط تنقل سفلي جديدًا كليًا مخصصًا لمستخدمي نظام التشغيل Android، يتضمن تبويبًا مستقلًا ومباشرًا للمساعد الذكي Meta AI.

شاومي تكسر القواعد.. التسريبات الكاملة لهاتف Xiaomi 18 المرتقب ببطارية عملاقة 7200 مللي أمبير

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن التفاصيل الكاملة للمواصفات الفنية لهاتف Xiaomi 18 المرتقب، والمقرر إطلاقه رسمياً من قِبل شركة شاومي الصينية في ديسمبر 2026، ليكون درة تاج الهواتف الرائدة للجيل القادم.

وتشير البيانات المستقاة من اللوائح الرسمية وسلاسل التوريد إلى أن شركة شاومي تخطط لإحداث ثورة في معايير الهواتف الذكية عبر هذا الإصدار. ويأتي في مقدمة هذه المزايا تزويد الهاتف ببطارية ضخمة وغير مسبوقة في الفئات القياسية بسعة 7200 مللي أمبير، تعتمد على تقنيات السيلكون والكربون المتطورة لضمان هيكل نحيف بالرغم من السعة الهائلة.

9 ألعاب تغادر PlayStation Plus في أكتوبر 2026.. وهذه القائمة الكاملة

تستعد شركة سوني لإزالة 9 ألعاب من كتالوج خدمة PlayStation Plus خلال شهر أكتوبر 2026. يأتي هذا الإجراء كجزء من التحديث الدوري المعتاد للخدمة، والذي يشمل مغادرة بعض العناوين القديمة لإفساح المجال أمام دفعات جديدة من الألعاب ووفقًا للإعلان الرسمي، سيتم حذف هذه الألعاب تحديدًا في 20 أكتوبر 2026. 

يستهدف هذا التحديث المشتركين في باقتي Extra وPremium، حيث تتيح لهم هذه المستويات الوصول إلى مكتبة ضخمة تضم مئات العناوين دون تكبد رسوم إضافية لشراء كل لعبة على حدة. وبمجرد خروج الألعاب من المكتبة، سيفقد اللاعبون القدرة على تشغيلها إلا في حال شرائها بشكل منفصل من متجر البلايست

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