"في دورته الثانية عشرة".. رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته الثانية عشرة بقاعة الاحتفالات الكبرى ، وذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين، والطلاب وأوائل الخريجين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن يوم التميز العلمي أصبح علامة مضيئة في مسيرتنا الجامعية ، لافتا إلي إن التميز العلمي لا يأتي مصادفة، وإنما هو نتاج علم وعمل ومثابرة، وبيئة جامعية تؤمن بأن لكل مجتهد نصيبًا من التقدير، ولكل إنجاز أثرًا يستحق أن يُحتفى به.



وأشار رئيس الجامعة ، إلي أن تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة المختلفة، والمتميزين في النشر العلمي الدولي، وأوائل طلاب المرحلة الجامعية الأولى والاداريين المتميزين أكاديميا، يعكس إيمان جامعة بنها بأن الاستثمار الحقيقي والأكثر استدامة هو الاستثمار في الإنسان، وفي العقول القادرة على إنتاج المعرفة، وتوظيفها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وأوضح " الجيزاوي " ، أهمية تنظيم الجامعة لهذه الفعاليات ، قائلا أنها لا تقتصر على التكريم في حد ذاته، وإنما تمثل رسالة تحفيز وتشجيع لجميع منتسبي الجامعة، ورسالة واضحة بأن الجامعة ترى جهود أبنائها، وتقدر عطاءهم، وتفتح المجال أمام المبدعين والمتميزين ليواصلوا مسيرة النجاح.

تكريم المتميزين



وأضاف ، أن تكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي يؤكد اهتمام الجامعة بتعزيز مكانتها في منظومة البحث العلمي الدولي، وتشجيع الباحثين على إنتاج علمي ذو تأثير حقيقي، يسهم في معالجة التحديات المجتمعية، ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ويرفع اسم جامعة بنها في المحافل الأكاديمية الدولية ، بالإضافة إلي إن تكريم أبنائنا أوائل الطلاب يحمل رسالة مهمة مفادها أن رحلة التميز تبدأ منذ السنوات الأولى في الحياة الجامعية، وأن التفوق الأكاديمي هو ثمرة للجد والاجتهاد والانضباط، وأن الجامعة حريصة على رعاية الموهوبين والمتفوقين وإعدادهم ليكونوا علماء وقادة وصناع مستقبل.

ووجه رئيس الجامعة ، خالص التهنئة والتقدير إلى جميع المكرمين من الجهاز الاداري، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والإنجاز، ومؤكدًا أن ما حققتموه لا يمثل نهاية الطريق، بل هو محطة جديدة تنطلقون منها نحو آفاق أوسع من العطاء والتميز.

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها على مواصلة دعم الباحثين، وتذليل العقبات أمامهم، وتشجيع شباب الباحثين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية داخل مصر وخارجها.

وأعربت نائب رئيس الجامعة ، عن تقديرها بالباحثين الذين نجحوا في نشر أبحاثهم في المجلات والدوريات العلمية الدولية المرموقة، وأسهموا من خلال إنتاجهم العلمي في إثراء المعرفة الإنسانية، ورفع اسم جامعة بنها في المحافل العلمية الدولية ، مشيرة إلي أن ما نشهده اليوم من زيادة في معدلات النشر الدولي وجودة الإنتاج البحثي هو ثمرة جهود متكاملة، شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، إلى جانب ما تقدمه الجامعة من دعم لمنظومة البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنشر العلمي والتعاون الدولي.

ووجهت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، خالص الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة بنها، وإلى جميع القائمين على تنظيم هذا اليوم، وإلى كل من ساهم في دعم البحث العلمي ورعاية المتميزين والمبدعين ، داعية الجميع إلي مواصلة العمل بروح الفريق، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، والسعي إلى إنتاج علمي ذي قيمة وتأثير، والوصول إلى مواقع متقدمة بين الجامعات والمراكز البحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة الدولة للرواد ، والفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية ، والفائزين بجوائز الجامعة (أفضل رسالة ماجستير و دكتوراه) ، وتكريم علماء الجامعة الذين جاءوا ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2025 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد ، وتكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي (بحثين أو أكثر Q1) ، والمتميزين في النشر العلمي الدولي بكليات الجامعة (Q1-Q2-Q3-Q4) ، كما أنه تم تكريم الإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه (أكاديمي) ، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة للعام 2025/2026 م .