جامعة بنها تطلق "قمة الشركات الناشئة" لتحويل الابتكارات والبحوث إلى مشروعات استثمارية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إطلاق "قمة جامعة بنها للشركات الناشئة"، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الطلابية المبتكرة إلى شركات ناشئة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وربط الابتكار الجامعي باحتياجات السوق وفرص الاستثمار.



وأكد رئيس الجامعة أن القمة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكارات، وتحويل الأفكار والمشروعات الواعدة إلى تطبيقات ومنتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار " الجيزاوي" إلى أن الجامعة تستهدف توفير بيئة داعمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس أصحاب الأفكار الابتكارية، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم ودراسة احتياجات السوق والوصول بها إلى مرحلة تأسيس شركات ناشئة قادرة على النمو، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة والجهات الاستثمارية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن القمة تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتتيح الفرصة أمام أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة في مختلف التخصصات لتطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والتسويق.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن القمة تركز بصورة خاصة على استثمار مخرجات البحث العلمي، من خلال دعم تحويل نتائج رسائل الماجستير والدكتوراه، وبحوث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب الابتكارات ومشروعات التخرج المتميزة، إلى نواة لشركات ناشئة قادرة على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الصناعة والمجتمع.

وأشارت إلى أن مسار القمة يبدأ من بلورة الفكرة واختبار مدى تلبيتها لاحتياجات السوق، مرورا بتطوير النماذج الأولية وبناء نماذج الأعمال، وصولًا إلى فرص الاحتضان والتمويل والاستثمار، مع تشجيع تكوين فرق متعددة التخصصات تجمع بين الجوانب العلمية والتقنية والإدارية والتجارية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، إلى أن القمة تمثل فرصة للانتقال بالأبحاث والأفكار المبتكرة إلى التطبيق العملي، من خلال مساندة الباحثين والطلاب في تحويل الحلول والتقنيات التي يقدمونها إلى مشروعات تستجيب لاحتياجات السوق.

وأضاف مستشار رئيس الجامعة أن القمة تجمع بين التأهيل الفني والتواصل مع المستثمرين، بما يساعد الفرق المشاركة على تأسيس شركات ناشئة قابلة للنمو، ويعزز دور جامعة بنها في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل.

وتتضمن القمة حزمة من برامج الدعم والتسريع والجوائز والاستثمارات المتوقعة بقيمة إجمالية تقترب من مليون ونصف المليون جنيه، مع فرص تمويل تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه للشركة المختارة.

ودعت جامعة بنها الراغبين في المشاركة إلى التقديم عبر المنصة الإلكترونية لقمة جامعة بنها للشركات الناشئة:

"منصة قمة جامعة بنها للشركات الناشئة" (https://startups.bu.edu.eg/?utm_source=chatgpt.com