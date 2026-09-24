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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة شقيقين في القليوبية.. أهالي كفر الصهبي يشيعون جثمانيهما وسط حالة من الحزن

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
إبراهيم الهواري

شيّع أهالي قرية كفر الصهبي بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، جثماني رجل وشقيقته، وسط حالة من الحزن خيمت على أبناء القرية، عقب وفاتهما.


وشارك عدد كبير من أهالي القرية في تشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير، وحرصوا على مساندة أسرة الفقيدين ومواساتهم في مصابهما.
وسادت حالة من الحزن بين المواطنين، الذين دعوا للفقيدين بالرحمة والمغفرة، ولأسرتيهما بالصبر والسلوان.
وشهدت قرية كفر الصهبي بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما توفي شاب بشكل مفاجئ عقب تناوله وجبة العشاء مع أسرته وخروجه برفقة عدد من زملائه، فيما توفيت شقيقته عقب علمها بالخبر ورؤيتها جثمانه، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.
وبحسب ما تداوله أهالي القرية، فإن الشاب، ويدعى «سيد أبو عليوة القرطي»، تناول وجبة العشاء مع أسرته، ثم خرج برفقة عدد من زملائه، وبعد دقائق تعرض لوفاة مفاجئة، دون ظهور أعراض مرضية واضحة عليه، ليعود إلى منزله جثمانًا هامدًا.
وأضاف الأهالي أنه عقب وصول الجثمان إلى المنزل، علمت شقيقته بوفاته، وعندما شاهدت جثمانه لم تتحمل الصدمة، وتوفيت هي الأخرى، في مشهد مؤلم ضاعف من حزن الأسرة وأهالي القرية.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي كفر الصهبي عقب تداول نبأ وفاة الشقيقين، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لهما، وأن يلهم الله أسرتهما الصبر والسلوان.

القليوبية محافظة القليوبية قرية كفر الصهبي شبين القناطر مركز شبين القناطر

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