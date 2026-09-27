استعدال كامل لعمود فقري لطفل 14 عامًا في جراحة دقيقة بمستشفيات جامعة بنها

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفيات جامعة بنها، بالتعاون مع قسم التخدير، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، كان يعاني من اعوجاج شديد وحاد بالعمود الفقري، تسبب في تأثيرات على وظائف التنفس.



واستقبلت مستشفيات جامعة بنها الطفل، الذي يبلغ وزنه 42 كيلوجرامًا، لإجراء جراحة استهدفت تثبيت واستعدال العمود الفقري باستخدام مسامير وأعمدة مصنوعة من التيتانيوم الطبي، وتمكن الفريق الطبي من تحقيق استعدال كامل للعمود الفقري بنسبة 100%، وفقًا لما أعلنته المستشفيات.

وغادر الطفل المستشفى بعد يومين فقط من إجراء الجراحة، بحالة صحية جيدة، عقب استكمال المتابعة الطبية اللازمة والتأكد من استقرار حالته.

وجاء إجراء الجراحة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

وأُجريت الجراحة تحت إشراف وتوجيه الدكتور إسلام أبو الفتوح، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور إيهاب سعيد، رئيس قسم التخدير.

الفريق الطبي



وضم فريق جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور علي صبري علي، مدرس جراحة المخ والأعصاب واستشاري جراحات تشوهات العمود الفقري بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور محمد العمراوي، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عماد الدين تبع، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ضياء النجدي، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب.

كما شارك في فريق التخدير كل من الدكتورة راندا، مدرس التخدير، والدكتور محمد عبد الرازق، مدرس مساعد التخدير، والدكتور أسامة أحمد، مدرس مساعد التخدير، والدكتور هشام ياسر، طبيب مقيم التخدير، والدكتورة آية غنيمي، طبيب مقيم التخدير.

وشارك من هيئة التمريض بغرف العمليات كل من ميس هيام، وميس داليا، وميس أسماء.

ويعكس هذا النجاح ما تقدمه مستشفيات جامعة بنها من خدمات طبية متخصصة في الجراحات الدقيقة والمعقدة، إلى جانب دورها في دعم التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي، بما يسهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.