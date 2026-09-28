قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكفالة.. الشرطة البريطانية تفرج عن المعتقلين الـ 5 في حادث «قاعدة فيرفورد»
الداخلية تكشف حقيقة ممارسة شخص لأعمال البلطجة في سوهاج
سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة
محافظ الجيزة يستقبل سفير أوزبكستان لبحث فرص التعاون المشترك
61 مليون طن من الأنقاض تخفي 10 آلاف جثة.. غزة تواجه أكبر عملية تطهير في التاريخ الحديث
تضارب بين واشنطن وطهران.. ترامب يتحدث عن مفاوضات وإيران تنفي وجودها
كوريا الجنوبية تستدعى القائم بالأعمال الأوكراني عقب إفصاح كييف عن نقل أسيرين إلى سول
استشاري حساسية ومناعة: الصحة العالمية تحذر من احتمالية ظهور جائحة جديدة
الجيش اللبناني: فككنا جهاز تجسس للاحتلال مزود بمنظومة طاقة شمسية
الهند تلزم محطات الكهرباء بالعمل بالطاقة القصوى لمواجهة الارتفاع القياسي في الطلب
خفض الجمارك وإنشاء مجلس للتجارة.. الصين تعلن نتيجة المشاورات الاقتصادية مع واشنطن
قضاة محكمة استئناف القاهرة يحتشدون في جمعيتهم العمومية ويوجهون الشكر للرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خفض الجمارك وإنشاء مجلس للتجارة.. الصين تعلن نتيجة المشاورات الاقتصادية مع واشنطن

الصين والولايات المتحدة الأمريكية
الصين والولايات المتحدة الأمريكية
أ ش أ

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، توصل الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى توافق إيجابي يسهم في النتائج الاقتصادية والتجارية، خلال الجولة الثامنة من مشاوراتهما الاقتصادية والتجارية والتي انعقدت في نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى اتفاق الجانبين على إنشاء "مجلس التجارة" في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، مع هدف رئيسي يتمثل في تحسين التجارة الثنائية، موضحة أن المجلس سيوفر منصة هامة وضمانا مؤسسيا للبلدين للاستمرار في توسيع قائمة التعاون وتقصير قائمة المشاكل في الشؤون الاقتصادية والتجارية.

وأضافت أنه لتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، أقامت الصين والولايات المتحدة جولات متعددة من المشاورات في إطار مجلس التجارة بشأن ترتيب خفض متبادل للتعريفات الجمركية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، وقد توصلتا إلى توافق في الآراء.

واتفق الجانبان على خفض التعريفات الجمركية على ما قيمته حوالي 30 مليار دولار أمريكي من السلع المستوردة من بعضهما البعض على أساس متبادل، مع تخفيض التعريفات الجمركية على حوالي 90% من المنتجات المغطاة إلى معدلات الدولة الأولى بالرعاية. 

وسيتم تنفيذ هذه التخفيضات بشكل متزامن؛ بعد أن يكمل كل جانب الإجراءات القانونية المحلية، مشيرة إلى أنهما ستصدران بشكل مشترك “قوائم المنتجات التي تغطيها التخفيضات الجمركية" الخاصة بكل منهما.

واتفقت الفرق الاقتصادية والتجارية للجانبين على إدراج واردات الفحم الصينية من الولايات المتحدة في إطار الخفض المتبادل للتعريفات الجمركية، الأمر الذي من المتوقع أن يسهل واردات الفحم الصينية من الولايات المتحدة في عامي 2027 و2028، حسبما كشفت الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن استيراد الفحم من الولايات المتحدة سيكمل سوق الفحم المحلية في الصين، بينما يوفر إيرادات وفرص عمل مستقرة لصناعة الفحم في الولايات المتحدة مما يساعد على استقرار وتوسيع التجارة الثنائية.وأوضحت الوزارة أن هذا الترتيب من المتوقع أن يساعد على استقرار التجارة الثنائية، وتهيئة ظروف مواتية بشكل أكبر للصادرات الصينية إلى السوق الأمريكية، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التعاون التجاري في مجالات المنتجات الزراعية، والطاقة، والسلع المصنعة، والسلع الاستهلاكية.

ولفتت الوزارة إلى اتفاق الجانبين أيضا على إنشاء "مجلس الاستثمار" في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث سيوفر المجلس منصة للتواصل المؤسسي لكل من الجانبين، وستجري الفرق الاقتصادية والتجارية في البلدين حوارا منتظما حول فرص الاستثمار المحتملة والعوائق التي تعترضها.

واتفق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل زراعية تابعة لـ "مجلس التجارة"، على أن يترأسها بشكل مشترك كل من وزارة التجارة الصينية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بمشاركة هيئات تنظيمية ذات صلة من كلا البلدين، وفقا لما ذكرت الوزارة، وستناقش مجموعة العمل قضايا تشمل الوصول ثنائي الاتجاه إلى السوق والمسائل التنظيمية للمنتجات الزراعية. واتفق الجانبان على إقامة أول اجتماع لمجموعة العمل قبل نهاية عام 2026.

وأشارت إلى التوصّل لتوافق مبدئي بشأن الخدمات المالية، وستقوم الصين بدراسة واعتماد طلبات مؤسسات الخدمات المالية من جميع الدول، من بينها تلك التي لديها رأس مال أمريكي، لممارسة الأعمال التجارية وإنشاء فروع في الصين، مضيفة أن الصين تأمل أن تقدم الولايات المتحدة أيضًا بيئة سياسية عادلة وشفافة ومستقرة للمؤسسات المالية الصينية.

وبصفتهما كبيري المفاوضين من الجانبين في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، قام نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنغ" ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بإقامة حوار حول الذكاء الاصطناعي وعقدا أول مناقشة لهما حول المخاطر والفوائد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. واتفق الجانبان على عقد الحوار التالي قبل نهاية نوفمبر من هذا العام وإنشاء قناة تواصل لحوادث الذكاء الاصطناعي.

واستنادا إلى تمديد الترتيبات المشتركة للمشاورات الاقتصادية والتجارية في كوالالمبور حتى 10 يناير 2027، اتفقت الصين والولايات المتحدة على مواصلة النقاش النشط حول هذه المسألة، بهدف التوصل إلى حل يرضي الجانبين، كما تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول زيادة الرحلات الجوية المباشرة للركاب بين البلدين، متفقين على الحفاظ على التواصل بشأن زيادة رحلات الطيران بين الصين والولايات المتحدة والمسائل ذات الصلة.

ومنذ العام الماضي، أجرت الصين والولايات المتحدة ثماني جولات من المشاورات الاقتصادية والتجارية. وخلال أحدث هذه المشاورات، أكّد الجانبان مجددا التزامهما الكامل بتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المشاورات الاقتصادية والتجارية، وهو ما سيساعد على خلق ظروف مواتية وبيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفي الوقت نفسه يساهم في النمو الاقتصادي العالمي.

وزارة التجارة الصينية الصين الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

ترشيحاتنا

عيش فينو

التموين: لا زيادة في أسعار الخبز السياحي.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

دينا عدلي

وقف الخدمات بسبب النفقة.. تفاصيل الإجراءات والحالات المشمولة| فيديو

رئيس الوزراء

المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أكتوبر

بالصور

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: شكرا وزارة الداخلية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

المزيد