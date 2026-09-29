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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أونر تطلق هاتف X9e برو ببطارية عملاقة وشاشة خارقة السطوع

شركة أونر
شركة أونر
احمد الشريف

طرحت شركة «أونر» هاتفها الجديد «X9e Pro» رسمياً في ماليزيا بمواصفات تقنية غير مسبوقة. 

ويأتي الهاتف مزوداً ببطارية استثنائية وشاشة فائقة السطوع تجذب انتباه عشاق الهواتف الذكية.

بطارية عملاقة تعمل كشاحن متنقل لأجهزتك

أعلنت الشركة عن هاتفها الجديد، وفقاً لما نقله موقع GSMArena التقني المتخصص. 

ويحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 11 ألف مللي أمبير تكفي لتشغيل الموسيقى 164 ساعة متواصلة.

وتعتمد البطارية على تقنية كربون السيليكون المتطورة لتكديس سعة تخزين ضخمة في حجم صغير. 

وتمنحك البطارية القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو العادية لأكثر من 66 ساعة متتالية.

وتعهدت الشركة ببقاء كفاءة البطارية جيدة لمدة ست سنوات بمعدل استخدام 6 ساعات يومياً. 

كما يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط، مع ميزة الشحن العكسي بقدرة 27 واط. 

وتتيح لك هذه الميزة استخدام الهاتف كشاحن متنقل أو "باور بانك" للأجهزة الأخرى بسهولة.

شاشة خارقة ومقاومة قصوى للماء والغبار

زودت أونر هاتفها بشاشة من نوع أموليد بمقاس 6.8 بوصة ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. 

وتصل الشاشة لسطوع قياسي يبلغ 10 آلاف شمعة في نقاط محددة أثناء تشغيل مقاطع الفيديو.

ويعني هذا السطوع القوي وضوحاً كاملاً لكل تفاصيل الشاشة حتى تحت أشعة الشمس الشديدة. 

كما نال الهاتف معيار حماية فائقاً ضد الماء والغبار، بعد اجتيازه مئة ألف اختبار غمر مائي.

أداء يعتمد عليه وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل

يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم "سنابدراجون 6 الجيل الخامس"، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت. 

وتوفر الشركة خيارين لمساحة التخزين الداخلية؛ إما بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وتضم الواجهة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بجانب عدسة تصوير عريض بدقة 5 ميجابكسل. 

أما الكاميرا الأمامية المخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو فتأتي الآن بدقة 16 ميجابكسل المحسنة.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 16 الأحدث، والمدمج بواجهة أونر البرمجية الجديدة ماجيك أو إس 10.

أسعار هاتف أونر X9e برو وألوانه المتاحة

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان أنيقة هي البنفسجي الملكي، والبني المحمر، والذهبي، والأسود الكلاسيكي.

ويبدأ السعر في ماليزيا من 464 دولاراً لنسخة 256 جيجابايت، أي ما يعادل 1899 رينجت ماليزي.

 بينما يرتفع السعر إلى 587 دولاراً، أو 2399 رينجت، للنسخة الأكبر ذات سعة 512 جيجابايت.

شركة أونر أونر X9e برو X9e Pro معالج كوالكوم هاتف أونر X9e برو

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