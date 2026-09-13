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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الشاشة أصغر والسعر صدمة!.. كل ما تريد معرفته عن Honor MagicPad 4 الجديد

جهاز Honor MagicPad 4 12.1
جهاز Honor MagicPad 4 12.1
لمياء الياسين

تم كشف النقاب رسمياً عن حاسوب Honor MagicPad 4 12.1 اللوحي الجديد، والمقرر إطلاقه في حدث ضخم بالصين في 28 سبتمبر 2026 إلى جانب سلسلة هواتف Magic 9 المنتظرة. ويأتي هذا التابلت ليقدم توازناً ممتازاً بين الأداء القوي والسعر المنافس مقارنة بالإصدارات السابقة للشركة.

 الشاشة وتجربة العرض

يتميز الجهاز بشاشة مقاس 12.1 بوصة، مما يجعله أصغر وأسهل في الحمل مقارنة بالطراز السابق الذي بلغ حجمه 12.3 بوصة. ورغم هذا التغيير في الحجم، حافظت الشركة على معدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 165 هرتز لضمان سلاسة تامة أثناء التصفح والألعاب. ومع ذلك، تشير التسريبات إلى اعتماد لوحة من نوع LCD بدلاً من OLED، وهو ما يُعد تراجعاً تقنياً لكنه خطوة ذكية لخفض تكلفة الجهاز وجعله في متناول شريحة أكبر من المستخدمين.

 العتاد الداخلي وقوة الأداء

يتمتع التابلت بقدرات معالجة متطورة بفضل تزويده بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 من الفئة فوق المتوسطة العليا، مما يضمن كفاءة عالية في معالجة البيانات والمهام اليومية. ولتعزيز الأداء السلس، سيتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، وهي مساحة كافية لتخزين الملفات والتطبيقات الثقيلة.

 البطارية وميزات الإنتاجية

زودت Honor حاسوبها ببطارية ضخمة بسعة 10,100 مللي أمبير، وهي نفس السعة العملاقة الموجودة في طراز الـ 12.3 بوصة، مما يضمن عمراً طويلًا للتشغيل دون الحاجة للشحن المتكرر. ولدعم أصحاب الأعمال والطلاب، يدعم التابلت القلم الذكي، ويقدم توافقاً مع تطبيقات "بمستوى الكمبيوتر الشخصي" (PC-level apps)، مما يحوله إلى أداة إنتاجية متكاملة للمهام المكتبية والتصميم.

تشير التوقعات إلى أن Honor لن تكتفي بالأسواق الصينية، بل ستقوم بطرح الجهاز عالمياً في وقت قريب بعد المؤتمر.

جهاز Honor MagicPad 4 121 هواتف Magic 9 ذاكرة وصول عشوائي القلم الذكي السعر المنافس

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