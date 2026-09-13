كلاسيكي متطور.. مواصفات هاتف HMD Asha 305 بنظام Pulse الذكي

أعلنت شركة HMD Global رسميًا عن هاتفها الجديد HMD Asha 305 كبديل اقتصادي ذكي يدمج بين بساطة الماضي والميزات الأساسية الحديثة. يأتي الهاتف بتصميم كلاسيكي يتضمن بطارية قابلة للإزالة وشاشة بحجم 5 بوصات، مما يجعله خيارًا مريحًا وعمليًا للاستخدام اليومي.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل Pulse (المبني على نظام Android AOSP)، وهو مصمم لتقديم تجربة ذكية وموفرة للطاقة دون تعقيدات نظام الأندرويد التقليدي. على عكس الهواتف التقليدية تمامًا (مثل Nokia 3210 الذي يقتصر على المهام الأساسية جداً)، يتميز Asha 305 بدعمه لأشهر التطبيقات الحديثة؛ حيث يأتي محملًا مسبقًا بتطبيقات مثل WhatsApp، وInstagram، وFacebook، وSpotify، وNetflix، وTikTok Lite.

المواصفات التقنية والأداء

يعتمد الهاتف على معالج Unisoc T137 ARM الاقتصادي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتصل إلى 128 جيجابايت

أما الشاشة فهي من نوع IPS بحجم 5 بوصات وبدقة 854 × 480 بكسل، تقدم تجربة عرض مدمجة وعملية.

يُعد هاتف HMD Asha 305 الرسمي خياراً ممتازاً لمن يبحثون عن هاتف ثانٍ عملي، أو جهاز أساسي منخفض التكلفة يضمن البقاء على اتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي دون تحمل أعباء الهواتف الذكية المرتفعة السعر.

أما عن مواصفات هاتف HMD Asha 305 فهو يأتي بقياس 147 × 71.5 ملم. ويزن 145 جرامًا فقط، ما يجعله خفيف الوزن نسبيًا

تبلغ سعة بطاريته 2500 مللي أمبير/ساعة، ويمكن شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة 5 واط فقط. ويمكن استبدال البطارية بخطوات بسيطة.

زودت شركة HMD Global الهاتف بكاميرا أمامية وخلفية بدقة 2 ميجابكسل ليدعم الهاتف الذكي تقنية Wi-Fi 4، وBluetooth 4.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلا أنه يفتقر إلى مودم 5G، ولكن يمكن استخدام مودم 4G كنقطة اتصال لاسلكية.

الأسعار والتوافر

على الرغم من أن هاتف HMD Asha 305 مُدرج بالفعل على موقع HMD Global الإلكتروني ، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل تتعلق بسعره أو موعد توفره ويعد بسعر يعادل 64 دولارًا أمريكيًا.

