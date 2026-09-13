قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعرضه لحادث مروري.. استقرار حالة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني ومغادرته المستشفى بعد قليل
ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية
كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات
مدبولي: مشروعات النقل الجماعي الأخضر ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل عصرية ومستدامة
الأعياد اليهودية تغلق معابر غزة.. الاحتلال يوقف رفح وكرم أبو سالم أمام المسافرين والمساعدات
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة والإشغالات بأحياء إمبابة والمنيرة والوراق والعجوزة
خلال جولته بمدارس الغربية|وزير التعليم يوجه بتدريس المناهج بالفصول بصورة تفاعلية
حي وغير موجود.. شاب يعيش 32 عامًا بلا شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية في البحيرة
مودي لـ الرئيس السيسي: نشجع الشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر
خلاف داخل البنتاجون.. «سي إن إن» تكشف ضغوطاً لإجراء مقابلة مع طياري F-15 التي سقطت في إيران
مسيرة روسية تضرب شاحنة على بعد 800 متر من الحدود البولندية وبولندا ترفع حالة التأهب
رسالة شكر للرئيس السيسي من منظومة العمل العربية.. نقدر دعمكم لمسيرة التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كلاسيكي متطور.. مواصفات هاتف HMD Asha 305 بنظام Pulse الذكي

هاتف HMD Asha 305
هاتف HMD Asha 305
لمياء الياسين

أعلنت شركة HMD Global رسميًا عن هاتفها الجديد HMD Asha 305 كبديل اقتصادي ذكي يدمج بين بساطة الماضي والميزات الأساسية الحديثة. يأتي الهاتف بتصميم كلاسيكي يتضمن بطارية قابلة للإزالة وشاشة بحجم 5 بوصات، مما يجعله خيارًا مريحًا وعمليًا للاستخدام اليومي.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل Pulse (المبني على نظام Android AOSP)، وهو مصمم لتقديم تجربة ذكية وموفرة للطاقة دون تعقيدات نظام الأندرويد التقليدي. على عكس الهواتف التقليدية تمامًا (مثل Nokia 3210 الذي يقتصر على المهام الأساسية جداً)، يتميز Asha 305 بدعمه لأشهر التطبيقات الحديثة؛ حيث يأتي محملًا مسبقًا بتطبيقات مثل WhatsApp، وInstagram، وFacebook، وSpotify، وNetflix، وTikTok Lite.

المواصفات التقنية والأداء

 يعتمد الهاتف على معالج Unisoc T137 ARM الاقتصادي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتصل إلى 128 جيجابايت 

أما الشاشة فهي من نوع IPS بحجم 5 بوصات وبدقة 854 × 480 بكسل، تقدم تجربة عرض مدمجة وعملية. 

يُعد هاتف HMD Asha 305 الرسمي خياراً ممتازاً لمن يبحثون عن هاتف ثانٍ عملي، أو جهاز أساسي منخفض التكلفة يضمن البقاء على اتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي دون تحمل أعباء الهواتف الذكية المرتفعة السعر. 
أما عن مواصفات هاتف HMD Asha 305 فهو يأتي بقياس 147 × 71.5 ملم. ويزن 145 جرامًا فقط، ما يجعله خفيف الوزن نسبيًا

 تبلغ سعة بطاريته 2500 مللي أمبير/ساعة، ويمكن شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة 5 واط فقط. ويمكن استبدال البطارية بخطوات بسيطة.

 زودت شركة HMD Global الهاتف بكاميرا أمامية وخلفية بدقة 2 ميجابكسل ليدعم الهاتف الذكي تقنية Wi-Fi 4، وBluetooth 4.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلا أنه يفتقر إلى مودم 5G، ولكن يمكن استخدام مودم 4G كنقطة اتصال لاسلكية.

الأسعار والتوافر

على الرغم من أن هاتف HMD Asha 305 مُدرج بالفعل على موقع HMD Global الإلكتروني ، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل تتعلق بسعره أو موعد توفره ويعد بسعر يعادل 64 دولارًا أمريكيًا.
 

الهواتف التقليدية Asha 305 هاتف بتصميم كلاسيكي WhatsApp

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الهندي: ثقة دول الجنوب العالمي في بريكس تتزايد وأصواتها باتت مسموعة

رئيس الوزراء الهندي: ثقة دول الجنوب العالمي في بريكس تتزايد وأصواتها باتت مسموعة

استشهاد فلسطينيين اثنين و إصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب غربي غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين و إصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب غربي غزة

"مسام" ينزع 2166 لغمًا وذخيرة في اليمن منذ مطلع سبتمبر

"مسام" ينزع 2166 لغمًا وذخيرة في اليمن منذ مطلع سبتمبر

بالصور

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد