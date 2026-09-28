"أكسيوس": ترامب مستعد لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيران مقابل تنازلات نووية

كشف مسئولون أمريكيون، اليوم الاثنين، لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لمنح إيران تخفيفاً للعقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، وذلك مقابل اتخاذ إيران "خطوات ملموسة" فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

تأتي الرسالة الأمريكية إلى إيران في وقت يحاول فيه وسطاء قطريون وباكستانيون مجدداً هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق بين البلدين المتنازعين غير أن هذا العرض يبعث بصيص أمل في تحقيق انفراجة دبلوماسية، وذلك بعد أن كان ترامب قد رفض أحدث عرض قدمته إيران.

ويجتمع الوسطاء اليوم في نيويورك مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمناقشة مقترح قطري كانت الأطراف تتفاوض بشأنه خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يلتقي الوسطاء القطريون بمسؤولين في إدارة ترامب في وقت لاحق من اليوم الاثنين أو الثلاثاء لمحاولة التوصل إلى انفراجة.

ووصف مسؤول أمريكي، تلك المحادثات بأنها "إيجابية وبنّاءة"، مشيراً إلى أن إيران "أبدت مرونة بشأن القضايا النووية".

لكن المسؤول لفت أيضاً إلى استمرار وجود فجوات في وجهات النظر، وشدد على أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق "ما لم تتم معالجة القضايا النووية".

وقال المسؤول: "لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول توقيت الالتزامات ومن سيبدأ باتخاذ الخطوات أولاً".

وصرح المسؤول قائلاً: "تستمر حركة الملاحة في مضيق هرمز في الارتفاع، بينما يواصل الحصار والعقوبات إضعاف موقف إيران. يزداد الموقف الأمريكي قوة يوماً بعد يوم، ولا يزال الرئيس ترامب يتحلى بالصبر وملتزماً تماماً بهدفه المتمثل في ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً".

وأضاف المصدر أن البيت الأبيض ينظر بشك إلى وعود إيران، واتهم الإيرانيين بخرق مذكرة التفاهم الأخيرة من خلال إطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز خلال شهر يوليو."

وقال المسؤول: "تحتاج الولايات المتحدة هذه المرة إلى ضمانات بأن إيران جادة، وألا يكون الأمر مجرد محاولة للخروج من الموقف الصعب الذي تجد نفسها فيه".