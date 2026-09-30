هاتف HONOR Magic9 Pro Max ينطلق بكاميرات سينمائية بالتعاون مع عملاق هوليوود ARRI!

أعلنت شركتا «هونر» و«آري» رسمياً عن إطلاق هاتف «HONOR Magic9 Pro Max» المشترك لتقديم تجربة سينمائية فريدة.

ويعتبر هذا الهاتف ثاني تعاون بين الشركتين لنقل تقنيات تصوير هوليوود مباشرة إلى الهواتف الذكية.

هاتف HONOR Magic9 Pro Max

كشفت الشركتان تفاصيل الهاتف الجديد، وفقاً لما نقله موقع Newsshooter المتخصص في معدات التصوير.

ودعمت «آري» الهاتف بعلوم معالجة الصور الشهيرة ومكتبة ألوانها المعتمدة في أضخم إنتاجات السينما العالمية.

وتتيح الكاميرا للمصورين ميزة التسجيل بنمط «LogC3» الاحترافي لمعالجة الألوان والظلال بدقة فائقة بعد التصوير.

وقال ديفيد بيرمباخ، كبير مسؤولي المنتجات في «آري»، إن الهاتف يمنح صناع الأفلام الواعدين فرصة استثنائية.

وأوضح بيرمباخ أن تزويدهم بأدوات وخبرات شركته الممتدة لأكثر من قرن يدعم رؤيتهم الإبداعية بقوة.

عتاد جبار بكاميرتين 200 ميجابكسل

زودت هونر هاتفها بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، مع شريحة المعالجة البصرية المخصصة «H1» فائقة السرعة.

ويدعم الهاتف تصوير فيديو بدقة «4K» بمعدل 120 إطاراً في الثانية لالتقاط أدق الحركات بسلاسة.

كما يحمل ميكروفوناً اتجاهياً لعزل الصوت، مع خيارات شراء ملحقات إضافية للعدسات وحوامل التصوير الاحترافية.

وتأتي الشاشة من نوع «أوليد» مقاس 6.8 بوصة، وبسطوع قياسي خيالي يبلغ 10 آلاف شمعة.

ويبدأ طرح الهاتف أولاً في السوق الصينية قبل الأسواق العالمية، بينما سيغيب عن السوق الأمريكية.