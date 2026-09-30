وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم ٢٩ سبتمبر، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين حول العلاقات الثنائية وتطورات الوضع الإقليمي.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال ركز على مناقشة سبل استمرار تطوير العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال أيضاً مستجدات الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الراهنة.