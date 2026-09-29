وزير الخارجية يهنئ الطالبة السودانية على المركز الأول بامتحانات الثانوية العامة على مستوى العالم

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، بالطالبة السودانية تقى النور محمد النور؛ حيث قدم لها التهنئة ولأسرتها على نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية وحصولها على المركز الأول على مستوى العالم، وذلك خلال الامتحانات النهائية التي تم تنظيمها في مصر شهر أبريل 2026.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مصر خلال العام الحالي؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان الشقيق، معربا عن تمنياته للطالبة السودانية بدوام التفوق الدراسي لتسهم هي ونظرائها من الطلبة السودانيين في تحقيق التنمية واعادة الإعمار والازدهار في السودان.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لما يقرب من 40 ألف طالب سوداني في مصر خلال شهر أبريل الماضي. وذلك بالإضافة إلى تنظيم امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية لنحو 45 ألف طالب من الأشقاء السودانيين في مصر خلال شهر مايو 2026.