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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: نحتاج لمضاعفة حصتنا المائية ونعمل على حماية أمن مصر المائي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمود محسن


 

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مستمر على ضمان أمنها المائي وتنمية مواردها، بما يتناسب مع حجم الاستخدامات والاحتياجات السنوية من المياه، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى مضاعفة حصتها المائية لمواكبة احتياجاتها المتزايدة.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته في لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصيين، أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة في مجال إعادة تدوير واستخدام المياه، لافتًا إلى أن مصر أصبحت من بين أكبر دول العالم في مجال إعادة استخدام المياه، من خلال الاعتماد على تكنولوجيات حديثة ومتطورة.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إثيوبيا، أكد عبد العاطي أن الموقف المصري يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددًا على أن مصر تتمنى كل الخير لإثيوبيا والشعب الإثيوبي، ولديهما الحق في تحقيق التنمية.

وأضاف: «ليس لدينا عداء مع الشعب الإثيوبي، ولكن الخلاف يتعلق بالسياسات الأحادية التي لا تراعي قواعد القانون الدولي ولا تضع مصالح دول حوض النيل في الاعتبار».

التعامل مع مختلف التحديات

وأشار وزير الخارجية إلى أن مختلف مؤسسات الدولة تتابع بشكل مستمر ملف السد الإثيوبي والتطورات المرتبطة به، مؤكدًا أن مصر تمتلك القدرة على حماية أمنها المائي ومصالحها المائية، والتعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجهها في هذا الملف.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدولة المصرية مصر تكنولوجيات

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