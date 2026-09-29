وزير الخارجية يهنئ الطالبة السودانية الحاصلة على المركز الأول في امتحانات الثانوية العامة على مستوى العالم

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً يوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر، بالطالبة السودانية تقى النور محمد النور، حيث قدم سيادته التهنئة لها ولأسرتها على نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية وحصولها على المركز الأول على مستوى العالم، وذلك خلال الامتحانات النهائية التي تم تنظيمها في مصر شهر أبريل ٢٠٢٦.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مصر خلال العام الحالي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان الشقيق، معربا عن تمنياته للطالبة السودانية بدوام التفوق الدراسي لتسهم هي ونظرائها من الطلبة السودانيين في تحقيق التنمية واعادة الإعمار والازدهار في السودان.

تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنه تم تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لما يقرب من ٤٠ الف طالب سوداني في مصر خلال شهر أبريل الماضي.

وذلك بالإضافة إلى تنظيم امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية لنحو ٤٥ الف طالب من الأشقاء السودانيين في مصر خلال شهر مايو ٢٠٢٦.