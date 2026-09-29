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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من الإغلاق المفاجئ إلى خطر الانفجار.. كيف تحمي بطارية هاتفك؟

كيف تحمي بطارية هاتفك؟
كيف تحمي بطارية هاتفك؟
لمياء الياسين

تعتمد بطاريات الهواتف الذكية على نظام يُعرف بـ "دورات الشحن"، حيث تُحسب الدورة الكاملة عند استهلاك وإعادة شحن ما يعادل 100% من سعة البطارية.

ووفقاً لموقع ZDNet التقني المتخصص، فإن تراجع سلامة البطارية يؤثر بشكل مباشر على الأداء العام للهاتف. فمع تقدم عمرها الافتراضي وزيادة عدد دورات الشحن، تقل كفاءتها في الاحتفاظ بالطاقة. هذا التدهور قد يؤدي إلى مشكلات مفاجئة؛ مثل انخفاض الجهد الكهربائي واضطرار الهاتف للإغلاق التلقائي دون سابق إنذار، حتى وإن كان مؤشر الشحن يُظهر وجود طاقة متبقية.

لذلك، يُعد الحفاظ على نسبة الشحن اليومية ضمن النطاقات الموصى بها خطوة أساسية لتجنب مشكلات الأداء وإطالة عمر الهاتف الافتراضي

مخاطر إهمال سلامة البطارية

على الجانب الآخر يؤدي الشحن الزائد، والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، والتلف المادي إلى الإضرار بالبنية الداخلية للبطارية. قد يتطور هذا الضرر إلى مخاطر جسيمة فلا تقتصر العناية ببطارية هاتفك على عادات الشحن واعتبارات درجة الحرارة. إليك بعض النصائح الإضافية لضمان بقاء البطارية في أفضل حالة:

● تجنب تعريض هاتفك للرطوبة: يمكن للرطوبة والسوائل أن تتلف المكونات الداخلية، بما في ذلك البطارية. حافظ على هاتفك جافًا واستخدم الأغطية الواقية في البيئات التي تشكل الرطوبة مصدر قلق.

● تحديث تطبيقاتك بانتظام: غالبًا ما يصدر مطورو التطبيقات تحديثات لتحسين الأداء والكفاءة. يضمن تحديث تطبيقاتك باستمرار تحسينها لتتوافق مع أحدث البرامج وإدارة البطارية.

● تقليل سطوع الشاشة ووقت إيقاف تشغيلها: تعد الشاشة واحدة من أكثر مستهلكي البطارية أهمية، ويمكن أن يؤدي تقليل سطوع الشاشة وتعيين وقت إيقاف تشغيل أقصر للشاشة إلى توفير طاقة البطارية بشكل كبير.

سلامة البطارية الهواتف الذكية إغلاق التلقائي عمر الهاتف الشحن الزائد سطوع الشاشة

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