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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تستعد لإطلاق HomePad.. تسريبات تكشف موعد طرح الجهاز المنتظر

أبل تستعد لإطلاق HomePad
أبل تستعد لإطلاق HomePad
لمياء الياسين

تستعد شركة أبل لإطلاق جهازها المنزلي الذكي المنتظر "HomePad" في 13 أكتوبر 2026، وفقاً للتسريبات الأخيرة التي نشرتها بلومبرج قد يأتي هذا الإطلاق كخطوة استراتيجية حاسمة لتوسيع حضور الشركة في سوق المنازل الذكية المنافس


مواصفات وتصميم جهاز HomePad

على الجانب الاخر يعد الجهاز الجديد، والذي يحمل الاسم الرمزي "J490"، مصمم ليكون مركز تحكم ذكي للمنزل و يأتي بشاشة مربعة يبلغ حجمها نحو حوالي  6 بوصات.
تعد أبرز ميزات الجهاز هي المرونة في التثبيت فستوفر الشركة إصدارات مختلفة تسمح بتثبيته مباشرة على الحائط أو وضعه على الأسطح المستوية والمناضد.
وذلك بجانب المنافسة المباشرة فقد يشبه الجهاز في فكرته ووظيفته أجهزة Echo 
سيكون الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية للجهاز؛ حيث سيمتلك "HomePad" القدرة على التعرف على أفراد الأسرة المختلفين. وبناءً على هوية المستخدم وبيانات حسابه، سيقوم بتقديم استجابات وإجابات مخصصة ومحتوى ملائم لكل فرد بشكل مستقل، مما يرفع من كفاءة تجربة المساعد الصوتي Siri بعد تحديثاته الأخيرة.


بالتزامن مع إطلاق HomePad، تفيد التسريبات بأن أبل تخطط لتحديث الأجهزة الحالية في منظومتها لتتوافق مع معايير الذكاء الاصطناعي الجديدة
تهدف أبل من خلال هذه الحزمة الشاملة إلى ربط المنزل الذكي بشكل وثيق بنظامها البيئي القائم على هواتف آيفون، مما يفتح جبهة منافسة جديدة وقوية في قطاع التقنيات المنزلية.

الذكاء الاصطناعي هوية المستخدم المساعد الصوتي Siri التقنيات المنزلية الأسطح المستوية

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