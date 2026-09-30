سامسونج تطلق تحديث One UI 9 عالميًا هل هاتفك ضمن القائمة؟

بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة ، تسارع طرح تحديث One UI 9 من سامسونج بشكل ملحوظ . وصل التحديث المستقر في البداية إلى سلسلة Galaxy S26، لكنه ظل مقتصراً على كوريا لفترة أطول من المتوقع.

على الجانب الاخر أصبح التحديث الآن متاحاً في مناطق أخرى، وبدأت سامسونج أيضاً بطرحه على المزيد من أجهزة Galaxy بوتيرة أسرع.

بعد فترة وجيزة من حصول هاتف Galaxy S26 على تحديث One UI 9 عالميًا، تم إطلاق التحديث أيضًا لسلسلة Galaxy S25 والهواتف القابلة للطي الحديثة. إليكم قائمة بأجهزة Galaxy التي تلقت تحديث One UI 9.



أجهزة سامسونج تحصل على تحديث One UI 9 المستقر



سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 26، إس 26 بلس، إس 26 ألترا

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إيدج، إس 25 إف إي

سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي

جالاكسي زد فولد 7، فليب 7



من المتوقع أن تتوسع القائمة مع حصول المزيد من أجهزة جالاكسي على تحديث One UI 9 خلال الأيام والأسابيع القادمة. سنقوم بتحديثها بانتظام لضمان حداثتها ودقتها.

إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فانتقل إلى الإعدادات > تحديثات البرامج ، ثم انقر على تنزيل وتثبيت للتحقق من وجود آخر تحديث، في حال لم تتلقَّ إشعارًا بالتحديث بعد. ضع في اعتبارك أن التحديث يُطرح على دفعات وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى جهازك.