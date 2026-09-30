وفر نصف مواصلاتك.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وكيفية عمل اشتراك

يُعد القطار الكهربائي الخفيف (LRT) شريان النقل الأبرز لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، ومع إقبال الموظفين والطلاب على اعتماده وسيلة تنقل يومية أساسية، تتيح وزارة النقل باقات اشتراكات شهرية مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى نحو 50% مقارنة بالتذاكر العادية، وتوفر هذه الاشتراكات عددًا غير محدود من الرحلات طوال الشهر، مما يجعله الخيار الأكثر اقتصادية وراحة لرواد المدن الجديدة.



أسعار اشتراك القطار الكهربائي الخفيف LRT

يوفر الاشتراك الشهري في القطار الكهربائي الخفيف LRT تخفيضا يصل إلى نحو 50% مقارنة بتكلفة شراء التذاكر بشكل يومي، مع إتاحة عدد غير محدود من الرحلات طوال مدة الاشتراك، وتأتي الأسعار كالتالي:

-اشتراك حتى 3 محطات: 300 جنيه شهريا بخصم 50%.

-اشتراك حتى 7 محطات: 500 جنيه شهريا بخصم 47%.

-اشتراك أكثر من 7 محطات: 600 جنيه شهريا بخصم 42%.



أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف اليومطط

تختلف قيمة تذكرة القطار الكهربائي الخفيف وفقا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

-حتى 3 محطات: 10 جنيهات.

-حتى 7 محطات: 15 جنيهًا.

-أكثر من 7 محطات: 20 جنيهًا.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

يبدأ تشغيل القطار الكهربائي الخفيف يوميا من الساعة 5:30 صباحا وحتى 11:30 مساء، بما يتيح للركاب الاستفادة من الخدمة على مدار ساعات اليوم، خاصة المترددين على العاصمة الإدارية والمدن الجديدة شرق القاهرة.

وللاستفسارات وتقديم الشكاوى، يمكن التواصل مع الخط الساخن للقطار الكهربائي الخفيف على رقم «19549».

أهمية القطار الكهربائي الخفيف في منظومة النقل

يمثل القطار الكهربائي الخفيف LRT أحد وسائل النقل الرئيسية التي تربط مناطق شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، كما يوفر نقاط ربط مع وسائل النقل الأخرى، ومن بينها الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، إلى جانب عدد من وسائل النقل الجماعي.

وساهم تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في توفير وسيلة انتقال أكثر سهولة لسكان المدن الجديدة، خاصة مع إمكانية استكمال الرحلات عبر شبكة المترو ووسائل النقل الأخرى، وهو ما يساعد على تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتوفير الوقت وتكلفة الانتقال، إلى جانب الحد من الزحام على الطرق.