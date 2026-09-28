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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكك حديد مصر: الإنتهاء من تطوير 25 عربة نوم والتعاقد على توريد 7 قطارات جديدة

قطارات النوم
قطارات النوم
حسام الفقي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الانتهاء من تطوير 25 عربة نوم ونادٍ، باستخدام مكونات محلية، بالاضافة للتعاقد على توريد 7 قطارات نوم جديدة فاخرة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها مستمرة في تطوير خدمات السفر بمختلف انواعها ومن بينها خدمة قطارات النوم، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتعزيز مستويات الراحة والرفاهية، وتقديم تجربة سفر فندقية ومتكاملة تعكس حجم التطوير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة النقل لتحديث منظومة النقل السككي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري في كافة القطاعات.

وتعد خدمة قطارات النوم إحدى أبرز وسائل السفر إلى محافظات جنوب الصعيد، حيث تعمل يوميًا بين القاهرة وأسوان والعكس، وعلي بعض الرحلات من الاسكندرية لأسوان والعكس علي مدار العام ، وكذلك ببعض الرحلات من القاهرة لمطروح والعكس خلال الموسم الصيفي.

وتتوفر الخدمة في مستويين هما درجة “الإيليت” ودرجة النوم العادية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات الركاب وتحقيق أعلى مستويات الراحة  والامان ، وكذلك توفير الوقت والتكلفة حيث تتيح السفر خلال ساعات الليل والوصول إلى الوجهة المقررة  صباحًا ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمواطنين والسائحين على حد سواء .

وأوضحت الهيئة أنه تم إسناد تشغيل خدمة قطارات النوم للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) إحدى الشركات الوطنية المتخصصة فى مجال إدارة وتشغيل الخدمات الفندقية والسياحية ، مع اتاحة العديد من الطرق ووسائل حجز التذاكر  رقميا من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق المخصصين للحجز، بالإضافة إلى إمكانية الحجز من خلال شبابيك قطارات النوم بمحطات السكك الحديدية الرئيسية لسهولة الحصول على الخدمة وبما يضمن توفير تجربة سفر متميزة وفق أعلى معايير الجودة والراحة.

ولفتت الهيئة إلى أنه في إطار حرصها علي تنفيذ خطة تطوير الأسطول الحالي من عربات النوم ، فقد انتهت من تطوير 25 عربة نوم ونادٍ من إجمالي 65 عربة مخطط تطويرها، وذلك بالتعاون مع شركة كولواي الاسبانية وباستخدام مكونات محلية داخل مصنع الشركة في مصر بمنطقة كوم أبو راضي، بما يسهم في رفع كفاءة العربات، وإطالة عمرها التشغيلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، مع تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية ونقل الخبرات الفنية الحديثة.

واستمرارًا لجهود التطوير وتوفير خدمات السفر الفندقية فقد تعاقدت الهيئة مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 7 قطارات نوم جديدة فاخرة، كما تم توقيع عقد مع شركة أرسينالي الإيطالية لتأهيل وتوريد وتشغيل قطار نوم سياحي فاخر، في خطوة تستهدف تقديم تجربة سفر سياحية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية ، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز مكانة السكك الحديدية كوسيلة نقل حديثة ومتطورة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لمنظومة نقل الركاب، من خلال تحديث الوحدات المتحركة والارتقاء بمستوى الخدمات واعمال الصيانة والدعم الفني ، وتعزيز الشراكات مع كبري الشركات العالمية ، بما يسهم في تقديم تجربة سفر آمنة ومريحة تعزز مكانة السكك الحديدية كإحدى الركائز الأساسية لمنظومة النقل وحركة السياحة والتنمية في مصر.

منظومة النقل السككي الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر

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