قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
26 مدرسة بـ14 محافظة| التعليم: بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية.. صور
الكاميرا صورتها .. القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالبحيرة
الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة
تجاوز الـ 52 جنيها.. صعود سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين
بعد كورونا.. الصحة تحذر من خطر الأوبئة: الاستعداد المبكر كلمة السر
مرشد إيران: الضربات المؤلمة لحماة مضيق هرمز منعت الأعداء من تجاوز بحر العرب
الأمطار تضرب الإسكندرية.. رفع حالة الطوارئ وانتشار فرق التعامل مع تجمعات المياه| صور
وزير التموين: تشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين
"التحضير لعملية في كوبا".. تسريبات تكشف خطة أمريكية ضد هافانا
انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني الخميس.. والحكومة تجهز أولويات الأجندة التشريعية
قنصوة يعلن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط
صرف الإسكندرية تتابع الأمطار لحظيًا للتعامل فوري مع تجمعات المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تطلق مبادرة اكتشاف المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية والأسر البديلة

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

أطلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مبادرة جديدة للتعاون بين الوزارتين لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة" ضمن مبادرة " أنا موهوب " التى تنفذها الوزارة بداية من عام 2025 لتوسيع نطاق المبادرة وفتح مسار جديد لاكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتهم.

تأتي المبادرة في إطار حرص الدولة على دعم أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة، والعمل على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، إلى جانب توفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم.

وقررت وزيرة التضامن ووزير الشباب والرياضة التوسع في مبادرة «أنا موهوب» لتشمل اكتشاف المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاعي الرعاية الاجتماعية والرياضة.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى الأطفال والشباب الموهوبين رياضيًا، وإخضاعهم لعمليات اكتشاف وتقييم وفق أسس ومعايير متخصصة، تمهيدًا لتوجيه المتميزين منهم إلى الأنشطة والألعاب الرياضية المناسبة لقدراتهم، والاستفادة من إمكاناتهم بالشكل الأمثل.

وتتضمن المبادرة تعزيز التعاون بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما يتيح للمستفيدين فرصًا أكبر للمشاركة في التدريبات والأنشطة الرياضية، والتعرف على مختلف الألعاب واختيار المجالات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

وأكدت الوزارتان أن هذا التعاون  يأتي في إطار الحرص على تطوير منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال والشباب لاكتشاف ما لديهم من قدرات في المجالات المختلفة، بما يدعم بناء الإنسان والاستثمار في طاقاته منذ مراحل الطفولة المبكرة وما بعدها.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جوهر نبيل الوزارتين المواهب الرياضية مؤسسات الرعاية الاجتماعية أنا موهوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا

ترشيحاتنا

الجيزة تحتفي باليوم العالمي للسياحه

الجيزة تحتفي باليوم العالمي للسياحة بندوات تثقيفية وأنشطة تفاعلية واستقبال للسائحين

ميناء دمياط

تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

جهود متنوعة

إزالة 47 حالة تعد بإدفو وأسوان والبصيلية

بالصور

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

أبوها مات فعملته روبوت.. حقيقة فيديو عشتار الذي أبكى الملايين وأشعل السوشيال ميديا

عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد