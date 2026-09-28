التضامن تطلق مبادرة اكتشاف المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية والأسر البديلة

أطلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مبادرة جديدة للتعاون بين الوزارتين لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة" ضمن مبادرة " أنا موهوب " التى تنفذها الوزارة بداية من عام 2025 لتوسيع نطاق المبادرة وفتح مسار جديد لاكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتهم.

تأتي المبادرة في إطار حرص الدولة على دعم أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة، والعمل على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، إلى جانب توفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم.

وقررت وزيرة التضامن ووزير الشباب والرياضة التوسع في مبادرة «أنا موهوب» لتشمل اكتشاف المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاعي الرعاية الاجتماعية والرياضة.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى الأطفال والشباب الموهوبين رياضيًا، وإخضاعهم لعمليات اكتشاف وتقييم وفق أسس ومعايير متخصصة، تمهيدًا لتوجيه المتميزين منهم إلى الأنشطة والألعاب الرياضية المناسبة لقدراتهم، والاستفادة من إمكاناتهم بالشكل الأمثل.

وتتضمن المبادرة تعزيز التعاون بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما يتيح للمستفيدين فرصًا أكبر للمشاركة في التدريبات والأنشطة الرياضية، والتعرف على مختلف الألعاب واختيار المجالات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

وأكدت الوزارتان أن هذا التعاون يأتي في إطار الحرص على تطوير منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال والشباب لاكتشاف ما لديهم من قدرات في المجالات المختلفة، بما يدعم بناء الإنسان والاستثمار في طاقاته منذ مراحل الطفولة المبكرة وما بعدها.