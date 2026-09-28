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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان .. هل نأثم على مخالفة وصية المتوفى ؟ .. وما حكم ترديد الأذان المسجل؟ .. وهل يجوز جمع الظهر مع العصر بغير سفر ؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان
عبد الرحمن محمد

فتاوى تشغل الأذهان ..

هل نأثم على مخالفة وصية المتوفى ؟

 وهل يجوز ترديد الأذان المسجل؟

 وهل يجوز جمع الظهر مع العصر بغير سفر ؟

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل نأثم على مخالفة وصية المتوفى ، وهل يجوز ترديد الأذان المسجل وهل يجوز جمع الظهر مع العصر بغير سفر ؟

هل نأثم على مخالفة وصية المتوفي

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وصية المتوفى تنقسم إلى نوعين؛ الأول ما يمكن للأهل تنفيذه، كأن يوصي بدفنه في مكان معين، أو إخراج مال عنه، أو غير ذلك من الأمور المباحة، بينما النوع الثاني يتعلق بأمور لا يمكن تنفيذها، إذا تضمنت أفعالًا محرمة.

وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أن الأصل هو الحرص على تنفيذ وصية المتوفى قدر المستطاع، مشيرًا إلى أنه إذا تعذر على الأهل تنفيذ الوصية فلا حرج عليهم في ذلك.

جزاء مخالفة وصية المتوفى

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى بالدفن فيه، ما لم يترتب على ذلك أمر محظور، مثل أن يكون المكان مملوكًا للغير أو يترتب على تنفيذ الوصية مخالفة شرعية.

وأضافت دار الإفتاء أنه إذا تم دفن المتوفى في مكان آخر، فلا يُنقل بعد دفنه إلى المكان الذي أوصى به، ولا يأثم الورثة بسبب عدم تنفيذ هذه الوصية، مع استحباب الالتزام بها متى كان ذلك ممكنًا.

وأشارت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟»، إلى أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بوصية الميت في هذا الشأن، وأن القبر يُنبش لنقل الميت إلى المكان الذي أوصى بالدفن فيه، ما لم يترتب على ذلك انتهاك لحرمة الميت.

واستشهدت بما ذكره العدوي في «حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي» (2/143): «لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ».

هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل ؟

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، يقول صاحبه: «هل الترديد خلف الأذان المسجل جائز وله نفس ثواب أذان المسجد؟».

وأوضح الدكتور مجدي عاشور أن الأذان شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، ولذلك يرتبط توقيته بالموعد الشرعي للصلاة، مستشهدًا بما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم».

وأشار إلى أن الأولى للمسلم ألا يجعل ترديد الأذان خلف الهاتف المحمول هو الأصل، وإنما يستحب له أن يجيب أول مؤذن يسمع أذانه بشكل حقيقي، دون الانشغال بترديد الأذانات الأخرى الصادرة من مساجد مختلفة أو من أجهزة ووسائل أخرى.

وفي فتوى سابقة له، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش رحمه الله أنه لا حرج شرعًا في ترديد الأذان خلف الهاتف المحمول، بشرط أن يكون الأذان متزامنًا مع دخول وقت الصلاة الحقيقي، وألا يكون تسجيلًا قديمًا يتم تشغيله في غير موعد الأذان.

وأضاف، في إجابته عن حكم متابعة أذان الهاتف المحمول، أن الصلاة لا تصح خلف المذياع أو التلفزيون أو غيرهما من وسائل البث، كما لا يجوز للمسجد أن يعتمد على أذان منقول عبر هذه الوسائل، مثل وضع الميكروفون أمام جهاز يبث تسجيلًا للأذان بدلًا من وجود مؤذن يؤدي الأذان في وقته.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن ترديد الأذان خلف المؤذن من العبادات التي قد يغفل عنها البعض، رغم ما ورد في شأنها من فضل، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن».

هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر في غير السفر؟

وفي السياق، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أن جمع الصلوات وقصرها يكونان في حال سفر، مشيرا إلى أن هناك حالات أخرى دون السفر يجوز فيها جمع الصلوات ولكن دون قصرها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن من جمع صلاة الظهر والعصر أن يكون الشخص في عيادة أو محاضرة أو في عمل أو اجتماع سيفوت عليه وقت الصلاة، فهذه حالات استثنائية، وحالات ضرورة يجوز فيها الجمع، ولكن بدون قصر الصلوات. 

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، بما روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع الصلوات في المدينة من غير خوف ولا سفر، وعندما سُئل عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- : لماذا فعل ذلك -رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال إنه -صلى الله عليه وسلم- أراد ألا يُحرج أمته.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض أهل العلم يرى جواز جمع الصلوات بشرط ألا يتخذه الإنسان عادة له، وإنما يكون في حالات استثنائية والضرورة، وليس يوميا.

كيفية جمع الصلاة

بدايةً، بيّنت دار الإفتاء أن المقصود بقصر الصلاة هو قصر الصلاة الرباعية أي أنه لا يجوز قصر صلاة المغرب، موضحة أن هذه الرخصة لا تستخدم إلا للمسافر. 

وكشفت دار الإفتاء عن مسافة السفر التي يجوز استخدام رخصة قصر الصلاة وجمعها وهي واحد وثمانون كيلومترًا، ولمن نوى الإقامة في غير بلده أقلَّ من أربعة أيامٍ عند جمهور الفقهاء أو أقلَّ من خمسة عشر يومًا عند الإمام أبي حنيفة.

ما هو  جمع الصلاة؟

وفي السياق ذاته، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن جمع الصلاة يكون لصلاتي الظهر والعصر، موضحا أن المصلي يصلي الفريضتين ركعتين بدلا من أربعة.

وأكد أمين الإفتاء أن صلاة المغرب لا تقصر بل تصلى كاملة ثلاث ركعات، وكذلك الفجر تصلى كاملة.

كيفية جمع الصلاة قصرا

وأضاف أمين دار الإفتاء أن الجمع بين الصلوات يكون بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إما تقديمًا أو تأخيرًا، وهو مختلف عن القصر.

وأوضح أمين الإفتاء أنه في حال كان المسافر لا يزال في بيته لكنه يعلم أنه سيسافر قبل وقت صلاة العصر، يمكنه أن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا بدون قصر لأن العذر هو ضيق الوقت، وليس السفر الفعلي.

وصية المتوفي دار الإفتاء فتاوى تشغل الأذهان ترديد الأذان المسجل جمع الظهر مع العصر

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