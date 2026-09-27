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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز كتابة إجابة سمعها الطالب من زميله أثناء الامتحان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الامتحانات - صورة تعبيرية
الامتحانات - صورة تعبيرية
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الغش في الامتحانات حال سماع الطالب للإجابة من زميله دون تعمد، موضحًا أن الغش بكل صوره محرم شرعًا ولا يجوز تعمده.

أمين الإفتاء: الغش بكل صوره محرم شرعًا ولا يجوز تعمده

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأصل في الطالب هو الأمانة والاعتماد على ما ذاكره فقط، وأن أي تعمد لنقل الإجابات أو التجسس على الآخرين يعد غشًا محرمًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يسمعه الطالب عرضًا دون قصد لا يُبنى عليه حكم الغش المتعمد، لكن لا يجوز تعمد الاستفادة منه أو الاعتماد عليه.

حكم الغش في الامتحانات حال سماع الطالب للإجابة

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الغش ليس أمرًا بسيطًا، بل هو سلوك خطير قد يؤثر على حياة الإنسان لاحقًا في عمله وتعاملاته، مؤكدًا أن الأمانة قيمة أساسية في الإسلام.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التربية على الأمانة تبدأ منذ الصغر، وأن من يلتزم الصدق والأمانة في دراسته يعوضه الله خيرًا في حياته.

الغش الغش في الامتحانات حكم الغش في الامتحانات حال سماع الطالب للإجابة الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء

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