البترول: جذب الشركات العالمية وتوسيع الاستثمارات ركيزة لتطوير قطاع التعدين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تواصل العمل على تهيئة بيئة جاذبة لقطاع التعدين، بما يدعم دخول الشركات العالمية والإقليمية والمحلية وتوسيع استثماراتها في مصر.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية - في بيان اليوم - أن ذلك جاء خلال المائدة المستديرة لوزراء ورؤساء الدول الإفريقية والعربية قبيل انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، والتي عُقدت تحت عنوان «من الاستكشاف إلى الأسواق: تعزيز سلاسل القيمة المعدنية في إفريقيا».

وأضافت الوزارة أن بدوي أشار إلى أهمية جذب الشركات العالمية الكبرى للمشاركة في مراحل الاستكشاف والإنتاج والتنمية طويلة الأجل، موضحًا أن تطوير القطاع يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل البنية الأساسية للانتقال من استغلال الموارد الخام إلى تصنيعها وتعظيم القيمة المضافة.

ولفت وزير المعادن التنزاني، أنطوني مافوندي، إلى استهداف بلاده رفع نسبة المسح الجيولوجي عالي الدقة إلى 100٪ بحلول 2030 لتوفير قاعدة بيانات أدق وتقليل مخاطر الاستثمار في المعادن الحرجة والاستراتيجية.

ودعا وزير التعدين الكيني، حسن علي جوهو، إلى مواصلة الحوار حول السياسات التعدينية وتهيئة بيئة أعمال داعمة للاستفادة من أطر السوق المشتركة، فيما أوضح موسيس إنجادو، أمين عام مجموعة استراتيجية المعادن الإفريقية، أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الموارد إلى مشروعات إنتاجية والوصول لمراحل التنمية النهائية.

وأشار دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا وإفريقيا للمعادن، إلى أهمية تطوير آليات تمويل وحاضنات متخصصة لشركات الاستكشاف الناشئة، بينما أكد سليمان صالح، رئيس مصفاة الذهب السعودية، استهداف الشركة التوسع بأنشطة التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد.

ولفتت هدى منصور، رئيس شركة أنجلو جولد أشانتي مصر، إلى أهمية إتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين وفقًا للأطر القانونية لدعم الشركات الصغيرة، بينما شدد مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة بولي سيرف، على ضرورة التخطيط المبكر لتحديد الموارد ذات الجدوى الاقتصادية.

واختتم المشاركون المائدة بالتأكيد على أهمية وضوح الأطر التشريعية لتطوير نماذج مرنة للشراكة بين الحكومات والمستثمرين، مع توجيه التمويل لمراحل الاستكشاف المبكر ودعم الشركات الناشئة.