قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العميد عبده مجلي: غارات جوية للقوات اليمنية دمرت عددًا من مواقع الحوثيين في تعز
وظائف المونوريل 2026 .. الشروط وآخر موعد للتقديم والتخصصات
الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت ودياً
مستشار السفارة الإريترية: أطماع إثيوبيا في الموانئ «إعلان حرب».. وتيجراي تسعى لتقرير المصير
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «قانون الناس» ودستور الحياة.. يطبق الخميس
لميس الحديدي: تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني صعب ومعقد ونحتاج مهلة أطول
سكن لكل المصريين 9.. غدًا | بدء الحجز في 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
علي عوف: لا تحريك لأسعار الأدوية .. والدولار شرط أساسي لتطبيق المعادلة
محلل فلسطيني: الانتخابات التشريعية محطة لإعادة بناء المؤسسات وإنهاء سنوات الانقسام
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم
الدفاع المدني بغزة: انتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل مدمر في حي الدرج
وزير الكهرباء: توفير 30 مليار جنيه بالتعاون مع "البترول" عبر "الوقود الأمثل"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علاقات دولية: رفض ترامب المقترح الإيراني لا يعني انتهاء فرص التفاوض

انتخابات الكونجرس
انتخابات الكونجرس
رنا عبد الرحمن

لا تزال المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تواجه حالة من عدم اليقين، في ظل تمسك كل طرف بمواقف وشروط ترتبط بوقف الحرب والملفات الأمنية والاقتصادية، بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين.

وقال الدكتور سيد مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية، خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني لا يعني بالضرورة انتهاء المسار التفاوضي، موضحًا أن تصريحات ترامب تضمنت في الوقت نفسه تأكيدًا على رغبته في الوصول إلى اتفاق، وهو ما يبقي الباب مفتوحًا أمام استئناف المفاوضات أو طرح مقترحات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مكاوي أن الجانب الإيراني ينتظر ردًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن المقترح الذي قدمته طهران، على أن يصل هذا الرد من خلال الوسيط القطري، مشيرًا إلى أن الدوحة لعبت خلال الفترة الماضية دورًا في نقل الرسائل بين الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر في ظل غياب الاتصالات المباشرة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تتوقف بصورة كاملة، لافتًا إلى اللقاءات التي جمعت المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي جاءت ضمن سلسلة من الاتصالات غير المباشرة التي تستهدف بحث فرص الوصول إلى صيغة تفاهم بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن المشهد الأمريكي يحمل في الوقت الراهن اتجاهين متوازيين؛ الأول يتمثل في الإبقاء على المسار الدبلوماسي ومحاولة اختبار فرص التوصل إلى اتفاق، بينما يرتبط الاتجاه الآخر بخيارات الضغط والتصعيد، خاصة مع تكرار الحديث عن إمكانية اتخاذ الرئيس الأمريكي ما وصفه بـ«إجراء كبير».

ولفت مكاوي إلى أن طبيعة الموقف الأمريكي تجعل من الصعب حسم اتجاه المرحلة المقبلة بشكل نهائي، خاصة في ظل وجود حسابات داخلية أمريكية قد تؤثر على توقيت القرارات المرتبطة بالملف الإيراني، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات تدفع إلى احتمال تأجيل بعض القرارات الحاسمة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

تفاصيل المقترح الإيراني

وكشف أستاذ العلاقات الدولية عن أبرز ما يتضمنه المقترح الإيراني، موضحًا أن طهران طرحت إمكانية فتح مضيق هرمز لمدة سبعة أيام، مقابل الاستجابة لمجموعة من المطالب التي ترى إيران أنها تمثل أساسًا لأي تهدئة أو تفاهم مع الجانب الأمريكي.

وتتضمن المطالب الإيرانية، بحسب مكاوي، وقف الحرب على مختلف الجبهات، ورفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فضلًا عن رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأكد أن طبيعة هذه الشروط تكشف عن رغبة إيرانية في ربط أي ترتيبات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز بمجموعة أوسع من الإجراءات السياسية والاقتصادية، بحيث لا يقتصر الاتفاق المحتمل على ملف عسكري أو أمني منفرد.

الضغط الاقتصادي في مواجهة إيران

وفيما يتعلق بالأدوات التي يمكن أن تستخدمها واشنطن للضغط على طهران، أوضح مكاوي أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تكثيف سياسة العزل الاقتصادي والعقوبات بهدف دفع إيران إلى تقديم تنازلات في عدد من الملفات محل الخلاف.

إلا أنه أشار إلى أن هذا الخيار لا يحقق نتائجه بالضرورة على المدى القصير، إذ يحتاج الضغط الاقتصادي إلى فترة زمنية حتى تظهر آثاره بصورة كاملة، فضلًا عن وجود أعباء وتكاليف تتحملها الولايات المتحدة نفسها نتيجة استمرار الانتشار العسكري والبحري الأمريكي في المنطقة.

وأضاف أن استمرار حالة التصعيد لا يقتصر تأثيرها على طرفي الأزمة، وإنما تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، خاصة في ظل أهمية منطقة الخليج ومضيق هرمز بالنسبة لحركة التجارة وإمدادات النفط العالمية.

موقف إسرائيل من المسار التفاوضي

وتطرق مكاوي إلى الموقف الإسرائيلي من الاتصالات بين واشنطن وطهران، قائلًا إن إسرائيل، وفق تقديره، لا تبدو راغبة في الوصول إلى اتفاق سياسي أو دبلوماسي بين الجانبين، وترى أن استمرار الضغوط على إيران يتوافق بصورة أكبر مع مصالحها.

وأشار إلى أن أي تسوية بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تعيد ترتيب المشهد الإقليمي، وهو ما يجعل المفاوضات الحالية محل متابعة من جانب مختلف الأطراف المعنية بالأزمة، في ظل ارتباط الملف الإيراني بمجموعة من القضايا الأمنية والسياسية في المنطقة.

لماذا تبدو المفاوضات معقدة؟

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن الوصول إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران يواجه عقبات متعددة، من بينها تمسك إيران بعدد من الملفات التي تعتبرها أوراقًا أساسية في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح أن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب القدرات الصاروخية الباليستية، يمثلان جزءًا مهمًا من حسابات طهران الأمنية، وبالتالي فإن التوصل إلى اتفاق يتطلب التعامل مع هذه الملفات ضمن صيغة توازن بين المطالب الأمريكية والإسرائيلية من ناحية، والمصالح التي تعتبرها إيران أساسية من ناحية أخرى.

وأشار مكاوي إلى أن الضغوط الاقتصادية وحدها قد لا تكون كافية لتغيير الموقف الإيراني بصورة سريعة، خاصة أن طهران تنظر إلى بعض الملفات باعتبارها أدوات تفاوضية وأمنية لا يمكن التخلي عنها بسهولة.

واختتم بأن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بمدى قدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر، وما إذا كانت واشنطن وطهران ستتمكنان من تحويل الاتصالات غير المباشرة إلى تفاهمات واضحة، في وقت تظل فيه الخيارات الدبلوماسية والتصعيدية مطروحة بالتوازي.

واشنطن طهران دونالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

محمد صلاح

بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

المهندسة راندة المنشاوي

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة

مطار الغردقة الدولي

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة متنوعة

الجلسة التاسعة للمجلس التنفيذي للمحافظة لعام 2026

محافظ مطروح: خطة عاجلة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد