30 سلعة بأسعار مخفضة.. تفاصيل توسع مبادرة خفض أسعار السلع بالأسواق

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض أسعار السلع، ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة بأسعار مخفضة، وذلك من خلال فروع ومنافذ المبادرة، في إطار جهود زيادة المعروض وتوفير السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية للمواطنين.

وترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ المبادرة، لمراجعة موقف توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وأرصدة المخزون، ومعدلات السحب والإقبال، وانتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لمعدلات الطلب.

أسعار 30 سلعة مخفضة اليوم

وتشمل قائمة السلع المطروحة ضمن مبادرة خفض الأسعار، والتي يصل عددها إلى 30 سلعة، الأسعار التالية:

سكر معبأ 1 كجم: 25 جنيهًا

أرز معبأ 1 كجم: 25 جنيهًا

دقيق معبأ 1 كجم: 20 جنيهًا

زيت خليط 700 مل: 50 جنيهًا

مكرونة 350 جم: 9 جنيهات

صلصة 300 جم: 14 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات

جبنة بيضاء مثلثات 80 جم: 5 جنيهات

جبنة بيضاء مثلثات 125 جم: 7 جنيهات

جبنة بيضاء مثلثات 250 جم: 14 جنيهًا

حلاوة طحينية سادة 40 جم: 4 جنيهات

مربى أنواع 300 جم: 20 جنيهًا

لبن كامل الدسم 1 لتر: 44 جنيهًا

لبن بودرة جاف 100 جم: 25 جنيهًا

مسلي صناعي ظرف 350 جم: 40 جنيهًا

مسلي صناعي برطمان 700 جم: 70 جنيهًا

ملح طعام 300 جم: 1.5 جنيه

تونة مفتتة 140 جم: 24 جنيهًا

مرقة دجاج علبة 8 مكعبات: 13 جنيهًا

عدس أصفر 500 جم: 22.5 جنيه

عدس بجبة 500 جم: 20 جنيهًا

لوبيا 500 جم: 26.5 جنيه

فول 500 جم: 16.5 جنيه

خل 5% عبوة 900 مل: 10 جنيهات

مسحوق غسيل يدوي 60 جم: 4.5 جنيه

سائل غسيل أواني 70–80 جم: 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم: 14 جنيهًا

مسحوق غسيل يدوي 800 جم: 33 جنيهًا

مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 45 جنيهًا

بسكويت سادة أو ملح: جنيهان للقطعة

التموين تتابع توافر السلع المخفضة

وأكد وزير التموين استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، مع متابعة أرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول الأصناف في مختلف المنافذ، لضمان إعادة ضخ السلع التي تشهد إقبالًا مرتفعًا بصورة منتظمة.

كما وجه الدكتور شريف فاروق بالتأكد من توافر جميع الأصناف المحددة ضمن المبادرة في فروع «كاري أون» والمنافذ المشاركة، مع توجيه الكميات وفقًا لمعدلات الطلب في كل منطقة، خاصة المناطق التي تشهد كثافة سكانية ومعدلات إقبال مرتفعة.

وشدد الوزير على أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بالإعلان عن أسعار مخفضة، وإنما بمدى توافر السلع فعليًا واستمرار طرحها للمواطنين، مع الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات.

حملات رقابية على المنافذ

وفي إطار متابعة أسعار السلع المخفضة، وجه وزير التموين بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على المنافذ المشاركة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وتوافر السلع وجودتها، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما بحث الاجتماع التوسع في شبكة المنافذ المشاركة في المبادرة وزيادة نقاط البيع، بما يساهم في توسيع نطاق إتاحة السلع المخفضة بمختلف المحافظات.

وتستمر غرفة عمليات وزارة التموين في متابعة تنفيذ المبادرة بصورة يومية، بداية من عمليات الإمداد والتوريد والتوزيع، وصولًا إلى طرح السلع في المنافذ، مع سرعة التدخل لإعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وضمان استمرار توافر 30 سلعة مخفضة أمام المواطنين.