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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة عرابي: كان بدري على تغيير محمد صلاح.. ومرموش لازم يقعد

صلاح
صلاح
يارا أمين

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش يمثلان قيمة كبيرة للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن لكل لاعب منهما وضعًا مختلفًا، خاصة في ظل تراجع مردود مرموش خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات أسامة عرابي، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الكلام المظبوط»، حيث ناقش خلالها كيفية الاستفادة من وجود صلاح ومرموش مع منتخب مصر، في ظل عدم مشاركتهما لمدة 90 دقيقة أمام أنجولا.

وتطرق هاني حتحوت إلى مسيرة محمد صلاح، مؤكدًا أنه خاض تجارب ناجحة في الملاعب الأوروبية، وتوج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، من بينها لقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي مرتين، قبل انتقاله إلى تركيا وظهوره بشكل لافت مع فريقه، فضلًا عن عودته إلى المنتخب الوطني عقب كأس العالم وتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف أمام جالاتا سراي.

كما تحدث عن عمر مرموش، مشيرًا إلى تألقه مع آينتراخت فرانكفورت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، ثم إعارته إلى توتنهام هوتسبير، موضحًا أن اللاعب لا يعيش أفضل فتراته على المستوى الفردي حاليًا، رغم ارتفاع قيمته السوقية.

وعن استبدال محمد صلاح أمام أنجولا، قال أسامة عرابي: «صلاح لعب في كل ماتشات المنتخب، ما إحنا برضه مش عايزين نتوقف عند ماتش، فهو أساسي وله قيمته الكبيرة مع منتخب مصر، وكان مؤثر في كأس العالم».

وأضاف: «أنا من وجهة نظري، كان بدري التوقيت إنه يخرج، ممكن مثلاً في الدقيقة 85، لو عايز أنزل حمزة كرأس حربة تاني، هيلعب بدماغه وأعمل كرات عالية».

وفيما يتعلق بعمر مرموش، أوضح عرابي أن استبعاده من التشكيل الأساسي أمام أنجولا كان له ما يبرره، قائلًا: «مرموش من وجهة نظري مش شايف فيها حاجة إنه يقعد، لأسباب كتيرة».

وتابع: «مرموش أساسي مع حسام على طول في أمم أفريقيا، في تصفيات، في كأس العالم، لكن مرموش مش منتج أوي في ماتشات كأس العالم، مرموش لازم يقعد».

وأشار نجم الأهلي السابق ، إلى أن مرموش تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وفقًا لما يراه النقاد والجماهير، قائلًا: «الحالة في كأس العالم إن الناس كلها لما تألق هيثم حسن، وزيزو، وإمام من الناحية التانية، كل الناس كانت بتطالب إن مرموش يلعب».

وشدد عرابي على أهمية مرموش بالنسبة للمنتخب، مستدلًا على قرار حسام حسن بإشراكه خلال مواجهة أنجولا، قائلًا: «لو مرموش مش مهم لحسام مكنش في الدقيقة 36 يشيل محمود صابر ويحط مرموش، لأنه عارف قيمته وعارف إنه مهم جدًا للمنتخب».

وأضاف: «هو مصبرش على محمود صابر، ومش عايز الناس تتصيد أي موقف.. إحنا قولنا ليه هو مكنش بيلاعب مرموش من البداية في الماتش ده».

وعن كيفية عودة مرموش إلى مستواه، خاصة مع ابتعاده عن التسجيل خلال الفترة الأخيرة، قال عرابي: «مرموش طبعًا مفروض لعيب محترف، وبيلعب في أكبر أندية العالم وكان مؤثر وبيجيب أجوان كتير جدًا، سواء في ألمانيا أو حتى مع مانشستر سيتي».

واختتم: «هو اللي يقدر أكتر واحد يقول إيه السبب، لأنه أكيد تدريبات هناك نموذجية، أكيد بقى يشوف حياته الخاصة إيه، بس دي فترة بتمر بلعيبة كتير جدًا في العالم، يعني في لعيبة مميزين في العالم بيجيلهم فترة، لكنه لعيب مؤثر ومهم».

وأكد أسامة عرابي، في الوقت نفسه أن المقارنة بين صلاح ومرموش يجب أن تراعي اختلاف قيمة كل لاعب، قائلًا: «فرق بين قيمة صلاح وقيمة مرموش، عشان محطش الاتنين في كفة واحدة».

أسامة عرابي الأهلي منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش هاني حتحوت

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