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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو بعد رحيل محمد صلاح عن معسكر المنتخب: كارثة بكل المقاييس ويجب اعتذار العميد

محمد صلاح
محمد صلاح
يارا أمين

علق أحمد حسام «ميدو»، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب الوطني، قبل مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب في ظل الظروف الحالية كارثة بكل المقاييس!! أن يرحل القائد عن المعسكر في ظل هذه الملابسات مؤشر بأن هناك فوضى في معسكر المنتخب».

وأضاف: «بالنسبة لي كرجل كرة قدم أؤكد لكم بأن الأمور فرطت، ووجب التدخل من المسئولين.. منتخب مصر ليس لعبة في يد أي شخص».

وطالب ميدو حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته، قائلًا: «اعتذار الكابتن حسام عن تصريحاته بشكل رسمي أصبح أمرًا حتميًا في أسرع وقت ممكن».

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب وعدم مشاركته أمام جنوب السودان، في ظل الاتفاق على إراحته من المباراة، التي تقام على أرضية من النجيل الصناعي «الترتان».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، بعدما استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا على استاد القاهرة.

أحمد حسام «ميدو» منتخب مصر الزمالك مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب الوطني محمد صلاح

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