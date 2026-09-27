الزمالك يخسر 29-39 أمام برشلونة الإسباني ببطولة العالم لكرة اليد للأندية

خسر فريق الزمالك لكرة اليد أمام نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 29-39، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم للأندية لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، منافسات بطولة العالم لكرة اليد للأندية خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على الزمالك بنتيجة 20-12، وحاول الفريق الأبيض تقليص الفارق خلال الشوط الثاني، لكن الفريق الإسباني تمكن من إنهاء اللقاء لصالحه بفارق عشرة أهداف بنتيجة 39-29.

وبهذا الفوز، يتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الأولى لبطولة العالم برصيد أربع نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد نقطتين.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على فريق منتدى درب سلطان المغربي بنتيجة 42-17.