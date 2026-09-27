بنك غانا الدولي: نستهدف السوق الأمريكية مع تزايد اهتمام المستثمرين بإفريقيا

أكد إيان جرين ستريت الرئيس التنفيذي لبنك غانا الدولي (بنك غاني خاضع للتنظيم البريطاني ويركز على تمويل التجارة)، أن البنك يستهدف توسيع حضوره في السوق الأمريكية، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأمريكيين بالمشروعات في إفريقيا، خاصة المرتبطة بقطاع المعادن الحيوية.

وقال جرين ستريت -في تصريح لـ"بلومبرج" اليوم الأحد- إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت المعادن الحيوية على رأس أولوياتها، ما يتيح للبنك فرصة لربط المستثمرين بمشروعات أفريقية قابلة للتمويل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن البنك يخضع للتنظيم في المملكة المتحدة، فيما يعد البنك المركزي الغاني المساهم الرئيسي فيه.

وأضاف أن وجود جهة تتولى تقييم المشروعات وإجراء عمليات الفحص اللازمة وفق المعايير الأمريكية، إلى جانب المشاركة في تمويلها، يمكن أن يسهم في خفض العقبات التي تواجه ممارسة الأعمال في أفريقيا.

وتولى جرين ستريت منصب الرئيس التنفيذي للبنك في يونيو الماضي، بعد أكثر من 40 عاماً من العمل في مؤسسات مصرفية، من بينها إيه بي إن أمرو وإتش إس بي سي ونات ويست.

وأوضح أن البنك استفاد خلال السنوات الأخيرة من نمو الاقتصاد الغاني، لا سيما في قطاع تعدين الذهب.

وقال إن استراتيجية البنك تقوم على الاستفادة من خبراته في قطاعات الذهب والمنجنيز والليثيوم وخام الحديد والكاكاو، وتوسيع نطاق هذه الخبرات إلى دول أفريقية أخرى، مشيراً إلى أن البنك لديه عدداً من صفقات الديون الجاهزة للطرح على المستثمرين بالتزامن مع جولته في الولايات المتحدة.

و يجري البنك محادثات مع حكومات تسعى إلى استخدام إنتاجها من الذهب لتعزيز احتياطياتها النقدية، في إطار نموذج سبق أن طبقه البنك مع البنك المركزي الغاني.