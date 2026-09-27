سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 يقترب من 452 ريالاً للجرام

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد عند مستويات متقاربة مع تعاملات الأيام الماضية، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، نحو 516.75 ريال سعودي للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تُشتق منه بقية أسعار الأعيرة الأخرى في السوق السعودية.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 22، وهو من أكثر الأعيرة طلباً في صياغة المجوهرات، نحو 473.75 ريال للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر عيار 21، الأكثر رواجاً بين المستهلكين في السوق السعودي والخليجي عموماً، عند 452.25 ريال للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 18، المستخدم في عمل قطع الحلي الصغيرة، بسبب متانته النسبية، نحو 387.50 ريال.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل الجنيه الذهب، الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 21، سعر بيع بلغ 3617.25 ريال سعودي، ما يجعله خياراً مناسبا للإدخار لدى الأسر السعودية.

سعر أونصة الذهب بالريال والدولار

على صعيد الأسواق العالمية، وصل سعر أونصة الذهب إلى 16073 ريالا سعوديا.

وبلغ سعرها بالدولار الأمريكي نحو 4286.14 دولار، في مستوى يعكس حالة الأداء العام لأسعار المعدن الأصفر عالمياً والتي تنعكس مباشرة على الأسواق المحلية بما فيها السوق السعودية.

عوامل التأثير على سعر الذهب في السعودية

يتأثر سعر الذهب في السوق السعودية بمجموعة من العوامل أبرزها حركة الأونصة العالمية في بورصات المعادن، وتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي، إضافة إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، فضلاً عن حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية خلال المناسبات والأعياد.