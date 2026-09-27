الحكومة تبحث خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز استدامتها المالية| صور

واصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعاته لمتابعة خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وعقد الدكتور حسين عيسى اجتماعين منفصلين بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث أوضاع وخطط مؤسستي "روز اليوسف" و«"دار الهلال"، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وتناول الاجتماعان استعراضًا شاملًا لأوضاع المؤسستين والتحديات التي تواجههما، وخطط التشغيل والتطوير والرؤى المقترحة لإعادة الهيكلة، إلى جانب بحث سبل تحقيق التوازن المالي، وتنمية الموارد، وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يدعم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما المالية، ومواصلة أداء رسالتهما الإعلامية والوطنية والمجتمعية بكفاءة.

وحضر الاجتماعَين الكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، والكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، و هبة صادق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، و عمر سامي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

وجدد الدكتور حسين عيسى التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بالمؤسسات الصحفية القومية والحفاظ عليها وتطويرها، باعتبارها منابر راسخة للوعي والتنوير، وكيانات وطنية عريقة تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ الدولة وذاكرتها الوطنية، وأحد المكونات الرئيسية للإعلام المصري.

وأعرب عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها "بيت الصحافة"، مؤكدًا أن الصحافة القومية تمثل منصة تنوير حقيقية، أسهمت على مدار عقود في إثراء الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، ونشر المعرفة والفكر المستنير، وتعزيز الوعي العام.

وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية القومية احتضنت أجيالًا من كبار الصحفيين والمفكرين وأصحاب الرأي، وكان لها إسهام بارز في الحياة الوطنية والثقافية والمجتمعية، مؤكدًا أن ما تمتلكه من تاريخ مهني وثقافي وإرث صحفي وعلامات عريقة يجعلها أحد روافد القوة الناعمة المصرية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن الحفاظ على هذه المؤسسات وتطويرها يمثل أولوية، بما يدعم استمرار دورها الإعلامي والصحفي والتنويري، ويحافظ على إرثها التاريخي، ويعزز قدرتها على مواصلة أداء رسالتها الوطنية والمجتمعية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام.

وأعرب الدكتور حسين عيسى عن اعتزازه بتكليفه بملف المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن هذا التكليف يستهدف العمل على وضع رؤية متكاملة لإعادة الهيكلة وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال إعداد خطط مالية وتشغيلية واضحة لكل مؤسسة، تدعم تحقيق التوازن المالي بالتوازي مع تطوير الأداء وحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها، ودراسة عناصر القوة والفرص المتاحة والتحديات القائمة، وصولًا إلى رؤى متكاملة تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن نجاح جهود الإصلاح يتطلب الربط بين المعالجة المالية والتطوير التشغيلي، بما يضمن عدم تراكم المديونيات مستقبلًا، ويعزز قدرة المؤسسات على الاستمرار والتطوير والوفاء بالتزاماتها.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة جهود الهيئة الوطنية للصحافة في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، وفق رؤى استثمارية وخطط متكاملة تضمن حسن استغلالها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن منها، وأكد أن تنمية الموارد وتعظيم عوائد الأصول يمثلان محورين أساسيين لدعم الاستدامة المالية، وتوفير موارد تساعد المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتمويل خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة التشغيل.

وأشار إلى ما تتمتع به المؤسسات الصحفية القومية من مقومات ونقاط قوة وفرص للنمو والتوسع، وفي مقدمتها ما تضمه من كوادر بشرية وخبرات صحفية وإدارية متراكمة، إلى جانب الأصول والعلامات والإصدارات ذات التاريخ والحضور الراسخ، مؤكدا أهمية حسن استثمار هذه المقومات، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء الإداري والتشغيلي، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة.

أشاد بجهود الهيئة الوطنية للصحافة في تسوية مديونيات المؤسسات لدى البنوك التجارية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق لاستكمال جهود تسوية المديونيات السيادية، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرا في هذا السياق إلى الجهود التي تمت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتسوية مديونياتها التاريخية، بالتوازي مع وضع خطط للتشغيل والتطوير. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطوير المحتوى الصحفي الورقي والرقمي، وتحقيق التكامل بين الإصدارات الورقية والمنصات الرقمية، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، ويوسع قاعدة الوصول إلى الجمهور، ويعزز قدرة المؤسسات على التطور والمنافسة.

وتناول الاجتماعان ملف المديونيات المستحقة على المؤسستين لدى الضرائب والتأمينات الاجتماعية، حيث جرى بحث عدد من المقترحات والحلول العملية لتسوية هذه الالتزامات ومعالجة آثارها، بما يخفف الأعباء المتراكمة ويدعم تحقيق التوازن المالي، ويمهد لتنفيذ خطط التطوير على أسس أكثر استدامة.

من جانبه، وجه المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للدكتور حسين عيسى على تفهمه لمشكلات المؤسسات الصحفية وإلمامه بالتحديات التي تواجهها، مؤكدًا أهمية الدعم المقدم في هذا الملف.

وأشار إلى جهود الهيئة الوطنية للصحافة في تطوير المحتوى واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، وتنفيذ برامج متكاملة للتحول الرقمي ماليًا وإداريًا وصحفيًا، إلى جانب تعزيز التدريب ورفع كفاءة الأداء وتطوير الإصدارات الصحفية، وأوضح أن جهود تطوير المحتوى شملت تشكيل لجان مركزية تضم خبرات متنوعة لتطوير المحتوى الورقي والإلكتروني، إلى جانب تنظيم برامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأشار "الشوربجي" إلى العمل على تنويع الملاحق والإصدارات وتعزيز المحتوى المتخصص، وتطوير حضور المؤسسات الصحفية على المنصات الرقمية، والاستفادة من الكوادر المتميزة ونقاط القوة المتاحة داخل المؤسسات.

وتناول الاجتماعان أهمية تعزيز دور صحافة المحليات والخدمات، وتطوير الإصدارات والملاحق المتخصصة بما يلبي احتياجات القراء والمتابعين، إلى جانب مواصلة الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ورفع الكفاءة في المجالات الصحفية والإدارية والتكنولوجية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز دور الأنشطة والصالونات الثقافية والفكرية، والاستفادة من الإمكانات والتاريخ الثقافي للمؤسسات الصحفية القومية في دعم دورها المجتمعي، بالتوازي مع البحث عن مجالات جديدة لتنمية الموارد.

وفي ختام الاجتماعين، أكد الدكتور حسين عيسى أن جهود إعادة الهيكلة والتطوير تستهدف بناء نموذج مستدام للمؤسسات الصحفية القومية، يجمع بين المعالجة المالية وإعادة الهيكلة ورفع كفاءة التشغيل وتنمية الموارد وتطوير المحتوى والاستثمار في العنصر البشري، وشدد على أن الاستدامة المالية تمثل ركيزة أساسية لاستمرار المؤسسات في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية والمجتمعية، بما يمكنها من التطوير والتحديث والاستفادة المثلى من أصولها وإمكاناتها. كما أكد أن المؤسسات الصحفية القومية ساهمت، ولا تزال تساهم، في تشكيل الوعي كما أنها تمثل أحد الروافد الأساسية للثقافة المصرية، وأن الحفاظ على دورها وتطويره يمثل حفاظًا على رصيد مهني وثقافي وتاريخي يمتد لعقود، مشيرا إلى استمرار العمل مع الهيئة الوطنية للصحافة ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية وفق خطط محددة للتشغيل والتطوير، وصولًا إلى رؤى متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على الدور التاريخي لهذه المؤسسات، وتعزيز قدرتها على التطور والمنافسة وتحقيق الاستدامة المالية.