رئيس الوطنية للصحافة يستقبل سفير كوت ديفوار بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٩/٢١ ، بمقر الهيئة، ألبرت ج دولي،

سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مروة السيسي، الأمين العام للهيئة، ومنى الدالي، مساعد السفير.

في بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة بالسفير، وأشار إلى عمق العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار،

وأكد حرص الهيئة على دعم وتعزيز أواصر التعاون الصحفي والإعلامي مع الأشقاء في القارة الإفريقية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتنسيق الرؤى.

تناول الاجتماع استعراضا قدمه رئيس الهيئة حول طبيعة عمل الهيئة الوطنية للصحافة واختصاصاتها القانونية، حيث أوضح دورها المحوري في الإشراف على المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير أصولها وتحديث منظومتها التكنولوجية والتحريرية بما يواكب أحدث النظم العالمية.

وبحث الجانبان إمكانية تفعيل برامج تعاون مشترك في مجالات التدريب وبناء قدرات الكوادر الصحفية والإعلامية، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تهدف إلى صقل مهارات الصحفيين وتبادل الزيارات المهنية بين البلدين.

من جانبه، أعرب سفير كوت ديفوار عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة، وتقديره للمكانة الرائدة التي تتمتع بها الصحافة المصرية وتأثيرها التاريخي في المنطقة، وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية العريقة في تطوير العمل الإعلامي والصحفي، وبناء شراكة مستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.