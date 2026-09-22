روبيو: منفتحون على لقاء وفد إيران في الأمم المتحدة

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع الإيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لم يُحدد موعدٌ لأي اجتماع حتى الآن.

وقال روبيو في مقابلة مع برنامج "توداي" على قناة إن بي سي: “نحن منفتحون على ذلك. لا أعتقد أن هناك أي شيء مُحدد في هذه المرحلة، لكننا بالتأكيد منفتحون على شيء من هذا القبيل”.

وتابع :"خاصةً إذا كان من شأن هذا أن يُفضي إلى شيء إيجابي، ويحقق في نهاية المطاف الهدف المنشود من كل هذا، ألا وهو أن إيران لا يمكنها أبدًا امتلاك سلاح نووي. ببساطة، لا يمكنها ذلك".