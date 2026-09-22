الكرملين: تصريحات زيلينسكي الأخيرة حول وقف إطلاق النار جاءت بعد تراجع حالة قواته

اعتبرت الرئاسة الروسية ممثلة في "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، إن "تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار، تعود لتراجع حالة قواته.

وذكر الكرملين أن التصريحات “سببها تدهور الوضع العسكري والاقتصادي في أوكرانيا”.

وأضاف الكرملين أن "أوكرانيا تعلم ما يجب فعله لتفعيل مسار السلام المستدام"، مشددًا على أن "رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة لنائب وزير الخارجية الروسي سلوك غير ودي".

وأعلنت أوكرانيا أن "روسيا استهدفت منشأة للنفط في بولتافا بصواريخ باليستية"، مضيفة أن "الهجوم الروسي على منشأة النفط في بولتافا أدى لأضرار جسيمة يستحيل إصلاحه".

كما أعلن الجيش الأوكراني في وقت سابق من اليوم، أنه استهدف مصفاة نفط في مقاطعة سمارا الروسية.