إبداعات أطفال غزة تزين دار الأوبرا المصرية

شارك الأطفال الفلسطينيون القادمون من قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية، في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أولادنا، المقام في دار الأوبرا المصرية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «عشرة سنين سعادة وحب»، احتفالًا بمرور عشر سنوات على انطلاق المهرجان، الذي تشرف عليه الكاتبة سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «أولادنا»، بمشاركة 55 دولة عربية وأجنبية.

وحرصت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة على تنويع الحضور الفلسطيني في مختلف فعاليات المهرجان، من خلال مشاركة أكثر من 70 طفلًا في مجالات فنية متعددة، ضمن برنامج امتد على مدار أسبوع، وتضمن ورشًا فنية وعروضًا سينمائية وفقرات فلكلورية.

وحظيت المشاركات الفلسطينية بحضور جماهيري لافت، لا سيما مشاركة كورال الأطفال الناجين من الحرب، الذي قدّم عروضه للمرة الأولى داخل دار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أنس النجار، وبالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة.

كما شاركت فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية في فعاليات المهرجان من خلال لوحات استعراضية مستوحاة من الفنون الشعبية الفلسطينية، وذلك ضمن حفل الافتتاح على المسرح المكشوف، إلى جانب عروض فنية أقيمت على مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا.

إبداعات أطفال غزة

وفي الجانب السينمائي، شارك المخرج الفلسطيني العالمي رشيد مشهراوي في فعاليات المهرجان المقامة بدار الهناجر، من خلال عرض فيلمي «نحن نحب الحياة غدًا» للمخرج إسماعيل الهباش، و«بلياتشو غزة» للمخرج عبد الرحمن صباح، ضمن مبادرة أفلام غزة «من المسافة صفر» التي يشرف عليها مشهراوي.

وشهدت العروض السينمائية حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا مع القصص التي تناولتها الأفلام، والتي سلطت الضوء على جوانب من الحياة في قطاع غزة، وعلى الأمل الذي يتمسك به الفلسطينيون وأطفالهم، رغم ما يواجهونه من تداعيات الحرب.

وفي إطار دعم الإبداعات الفلسطينية وتمكين الأسر المتضررة، حرصت سفارة فلسطين بالقاهرة على إتاحة مساحة للمشاركة في مجال الحرف اليدوية والتطريز الفلسطيني، من خلال مشروعات تُعنى بتمكين النساء المعيلات من أبناء قطاع غزة وذوي الشهداء والجرحى، ودعم قدرتهن على تسويق منتجاتهن الفلسطينية، وذلك من خلال مشاركة «مركز طابو».

كما احتضنت قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية 36 لوحة فنية أبدعها الأطفال المشاركون في ورشة «أنامل مبدعة»، بإشراف الدكتورة رانيا غنيم، في إطار برنامج للتفريغ النفسي عبر الفنون. وجسدت الأعمال الفنية رؤى الأطفال ومشاعرهم، وما حملوه من تفاصيل حياتية عاشوها خلال الحرب، إلى جانب مساحة واضحة للأمل والتطلع إلى المستقبل.

وشهد افتتاح الفعاليات حضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، السفير ناجي الناجي، فيما تولت تنسيق المشاركة الفلسطينية من قسم الشؤون الثقافية بالسفارة كل من سلسبيل بسيسو ونورهان المسارعي.