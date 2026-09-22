زيلينسكي يجتمع مع ماكرون في نيويورك

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك، حيث بحثا قضايا أوكرانيا وعددا من القضايا الأخرى.

وعقد الاجتماع في مقر إقامة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة.

وقبيل محادثاته مع الرئيس الفرنسي، التقى زيلينسكي بأعضاء في الكونجرس الأمريكي، حيث أعرب عن شكره لهم على إقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا.

وكان ماكرون قد أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اجتماعه بزيلينسكي.

وكتب ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: "سنتكاتف لضمان وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا. يجب حماية السكان المدنيين، وعلينا البدء في مفاوضات جادة بشأن شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن الرئيس الأوكراني وصل إلى نيويورك للمشاركة في "أسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.